Белорусская экспозиция развернулась на международной выставке пряжи и волокна в Стамбуле

Белорусская экспозиция развернулась на международной выставке пряжи и волокна, которая проходит в Стамбуле. Это одна из крупнейших площадок отрасли. Там работают более 500 компаний, а число профессиональных посетителей превышает 16 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ярмарке представляют все – от сырья для текстиля до экологичных нитей из органического хлопка и переработанных материалов. Беларусь участвует в выставке в составе объединенного стенда концерна «Белнефтехим». Среди участников – ОАО «Нафтан», которое показывает продукцию завода «Полимир»: полиэтилен высокого давления, акрилонитрил и ПАН-волокна.

Свою линейку демонстрирует и «Полоцк-Стекловолокно». Компания привезла высокотемпературные кремнеземные материалы, строительные стеклосетки, мембраны и современные термоизоляционные решения. В экспозиции также представлен филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» – производитель полиамидных и полиэфирных нитей, а также композитов на основе полиамида-6. Продукция выпускается в широком ассортименте с различными физическими и механическими свойствами. Для белорусских компаний организованы встречи с зарубежными партнерами. В деловых сессиях участвуют Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз и Генконсул в Стамбуле Евгения Борткевич.