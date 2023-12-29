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Ректор Гомельского ГМУ рассказал, как оценивали эффективность отечественной вакцины от коронавируса

29 декабря 2023 13:46
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В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Уже завершились ее клинические испытания, которые длились порядка двух лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор Гомельского ГМУ рассказал, как оценивали эффективность отечественной вакцины от коронавируса-1

Клинические испытания вакцины против коронавируса проходили в Гомельском государственном медицинском университете. В исследованиях приняли участия около 130 волонтеров.

Ректор Гомельского ГМУ рассказал, как оценивали эффективность отечественной вакцины от коронавируса-4

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Вакцина изучалась как бустер-вакцина, что вполне резонно. На сегодня большинство жителей нашей страны, как и большинство жителей мира, имеют в том или ином формате сформированный иммунитет против COVID-19. У кого-то это остаточный иммунитет после перенесенного заболевания, у кого-то это иммунитет после вакцинации, которая была уже некоторое количество раз. Поэтому мы оценивали показатели как бустер-вакцины гуморального иммунитета, то есть подъема уровня антител. И другие показатели, такие как клеточный иммунитет. Среди прочих другие сложные лабораторные методы. В частности, реакции нейтрализации.

Массовое производство отечественного препарата будет развернуто в Витебске.

# Коронавирус # общество # Игорь Стома

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