Ректор Гомельского ГМУ рассказал, как оценивали эффективность отечественной вакцины от коронавируса

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Вакцина изучалась как бустер-вакцина, что вполне резонно. На сегодня большинство жителей нашей страны, как и большинство жителей мира, имеют в том или ином формате сформированный иммунитет против COVID-19. У кого-то это остаточный иммунитет после перенесенного заболевания, у кого-то это иммунитет после вакцинации, которая была уже некоторое количество раз. Поэтому мы оценивали показатели как бустер-вакцины гуморального иммунитета, то есть подъема уровня антител. И другие показатели, такие как клеточный иммунитет. Среди прочих другие сложные лабораторные методы. В частности, реакции нейтрализации.

Массовое производство отечественного препарата будет развернуто в Витебске.