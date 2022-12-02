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Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания

02 декабря 2022 18:49
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы. Одна из главных задач – постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания-1

Примечательно, что со своей стороны плюсы новых подходов видят и те, кто готовит будущих студентов, и те, кому их предстоит принимать на обучение. Кстати, любопытно, что Президенту 2 декабря приводили примеры чаще других на предметах, необходимых для поступления на медицинские специальности. Химия, биология, судя по всему, становятся очень популярны среди белорусских школьников.

Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания-4

Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания-6

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Здесь надо смотреть на вещи чуть шире, чем просто балл, который человек получил на тестировании. Этот балл не абсолютен. Он говорит о том, какие у него есть конкретные знания на данный момент. Но говорит ли это о том, каким он будет врачом? Каким он будет гражданином? Как он будет работать? Это, наверное, не то, что мы получаем в результате просто тестирования. Поэтому сегодня общие позиции, которые были высказаны, что стратегия, которую вырабатывает Министерство образования, должна заключаться в том, что мы должны увидеть абитуриента и предоставить равные возможности для поступления всем ребятам, вне зависимости от того, учатся они в сельской школе, в городе или (в данной ситуации) исходя из уровня доходов их родителей. Это очень важно, чтобы ребята были в равных условиях и была полная социальная справедливость.

Лариса Попкова, начальник отдела образования мозырского райисполкома:
Ребенок уже может заранее стать студентом. Сейчас начнутся региональные вузовские олимпиады, и ребенок, получивший высокий результат, будет зачислен уже в марте на целевую подготовку в университет регионального уровня. Это тоже плюс. То есть право выбора обучающегося. Поэтому мы за, мы готовы, Мозырский район готов сегодня к проведению централизованного экзамена. И мы будем работать дальше.

По итогу базово против предложенных новшеств Президент не выступил, но поручил, прежде чем все будет окончательно утверждено, еще раз проговорить с заинтересованными на всех уровнях. И в случае необходимости внести изменения. Лучше сейчас, чем потом снова все менять.

Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания-9

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Полагаем, что в самое ближайшее время, буквально в течение декабря, он будет внесен на рассмотрение и на подпись главы государства. И полагаем, что новый год мы уже встретим с опубликованными новыми правилами приема.

Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания-12

В общем, с нового года у будущих студентов, их родителей и педагогов начнется подготовка к поступлению по новым правилам. Эффект от изменений глобально ощутим чуть позже. Пока же однозначно можно сказать, что испытаний, а значит, и нервотрепки станет меньше, выпускники и те, кто им помогают, перестанут готовиться к тестам и игре в «угадайку», а вместо этого начнут подготовку к проверке знаний.

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# Вступительная кампания # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Игорь Стома # Лариса Попкова # Фотофакт

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