Нервотрёпки станет меньше. Президенту доложили, как в ближайшее время изменится вступительная кампания

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы. Одна из главных задач – постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что со своей стороны плюсы новых подходов видят и те, кто готовит будущих студентов, и те, кому их предстоит принимать на обучение. Кстати, любопытно, что Президенту 2 декабря приводили примеры чаще других на предметах, необходимых для поступления на медицинские специальности. Химия, биология, судя по всему, становятся очень популярны среди белорусских школьников.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Здесь надо смотреть на вещи чуть шире, чем просто балл, который человек получил на тестировании. Этот балл не абсолютен. Он говорит о том, какие у него есть конкретные знания на данный момент. Но говорит ли это о том, каким он будет врачом? Каким он будет гражданином? Как он будет работать? Это, наверное, не то, что мы получаем в результате просто тестирования. Поэтому сегодня общие позиции, которые были высказаны, что стратегия, которую вырабатывает Министерство образования, должна заключаться в том, что мы должны увидеть абитуриента и предоставить равные возможности для поступления всем ребятам, вне зависимости от того, учатся они в сельской школе, в городе или (в данной ситуации) исходя из уровня доходов их родителей. Это очень важно, чтобы ребята были в равных условиях и была полная социальная справедливость.





Лариса Попкова, начальник отдела образования мозырского райисполкома:

Ребенок уже может заранее стать студентом. Сейчас начнутся региональные вузовские олимпиады, и ребенок, получивший высокий результат, будет зачислен уже в марте на целевую подготовку в университет регионального уровня. Это тоже плюс. То есть право выбора обучающегося. Поэтому мы за, мы готовы, Мозырский район готов сегодня к проведению централизованного экзамена. И мы будем работать дальше. По итогу базово против предложенных новшеств Президент не выступил, но поручил, прежде чем все будет окончательно утверждено, еще раз проговорить с заинтересованными на всех уровнях. И в случае необходимости внести изменения. Лучше сейчас, чем потом снова все менять.