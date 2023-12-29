В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Как проходили клинические испытания?

В Беларуси зарегистрировали вакцину против коронавируса. Работа над ее созданием длилась порядка двух лет, сейчас завершились клинические испытания на группе добровольцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый препарат фактически заложил платформу для производства отечественных вакцин, впервые за историю суверенной Беларуси. Кроме того, страна наращивает научный потенциал: начала формироваться школа клинической вакцинологии. С экспертами обсудила тему Анна Корольчук.

О создании собственной вирусной вакцины в Беларуси задумались в период пандемии. В декабре 2020 года глава государства поручил наладить ее производство. Решение Президента дало новый импульс развития в сторону высокого технологического уклада. Первые вакцины в нашей стране создавались в первой половине XX века, но со временем компетенции утратили. По сути, платформу для выпуска подобных иммунологических препаратов создавали с нуля. Три года спустя кропотливой работы ученых и медиков проект завершился успехом.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Вакцина, которая уже фактически зарегистрирована, в следующем году найдет свое применение согласно календарю прививок. У нас сегодня подлежат вакцинации в первую очередь группы риска, а также связанные с риском по профессии, по своей работе. С сентября по декабрь включительно.

Сейчас у коронавируса уже нет статуса пандемии. Но появляются новые штаммы – ковид мутирует. Специалисты проводят мониторинг ситуации в мире, чтобы заранее быть готовыми к возникающим угрозам. Препарат, разработанный белорусскими учеными, будет эффективен против новых мутаций. Разрабатывали вакцину в Минске, производили в Витебске, проверяли в Гомеле. Ректор Гомельского ГМУ рассказал, как оценивали эффективность отечественной вакцины от коронавируса Такой подход гарантирует объективность оценки препарата. Гомельский медуниверситет изначально был в авангарде работы. На базе научно-исследовательской лаборатории вуза проходили клинические исследования вакцины.

Евгений Воропаев, проректор по научной работе Гомельского государственного медицинского университета:

У нас были клинические испытания впервые на людях на первой фазе после испытаний доклинических на животных. После оценки первой фазы, оценки безопасности этический комитет дал разрешение на проведение второй фазы, на которой уже оценивалась иммуногенность. Иммуногенность оценивалась несколькими методами: оценивался гуморальный иммунитет – антитела класса G количественные, которые показывают уровень гуморального иммунитета, и антитела класса M, которые показывают наличие острой инфекции. Если острая инфекция регистрировалась, то пациент выбывал из испытания.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Мы имеем данные о том, что риски нежелательных явлений в отношении данной вакцины невысокие, большинство нежелательных явлений, возникших на клинических исследованиях, легкой степени тяжести. Что касается иммуногенности – данные, которые у нас получены на текущем этапе, говорят о том, что вакцина, как в дозе 0,5 миллилитра, так и в дозе 1 миллилитр, позволяет сформировать достаточно хороший гуморальный иммунный ответ при бустер-вакцинации. В арсенале ученых – самое современное оборудование и наработанный опыт в борьбе с пандемией. Специалистами оценены параметры безопасности и эффективности препарата.

Анна Корольчук, корреспондент:

В исследовании принимали участие 129 человек – жители Гомеля и Гомельской области в возрасте от 18 до 60 лет. Все они, словно космонавты, прошли полное медицинское обследование и имели право в любой момент отказаться от участия в проекте. Но спустя 4 месяца с начала испытаний их количество не изменилось, что еще раз подчеркивает профессионализм медиков. Команде вуза также помогали врачи Гомельской областной больницы.

Елена Михайлова, заведующая кафедрой общей клинической фармакологии Гомельского государственного медицинского университета:

На первой фазе все пациенты, которые после обследования были включены в клиническое испытание, были госпитализированы и находились в больнице в течение 7 дней. Это было сделано для того, чтобы эти пациенты постоянно могли находиться под контролем врача. Потому что основной целью первой фазы испытаний является безопасность. После истечения 7 дней пациенты отпускались домой и дальше они являлись на контроль врача в соответствии с протоколом исследований.

За каждым добровольцем закреплен свой лечащий врач, который контролирует их состояние. Наблюдения будут продолжаться до июня 2024 года, после чего ученые проведут окончательный анализ данных. «БелКовидВак» планируют использовать в преддверии следующего эпидсезона. Это лишь первый шаг в большой стратегии – наладить гибкое производство, которое сможет реагировать на вирусные вызовы и перестраиваться под выпуск других препаратов.