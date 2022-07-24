Длительная подготовка в течение 2-3 лет. Новый метод для подготовки медиков может появиться в Беларуси
Новости Беларуси. Перспективы развития здравоохранения в Беларуси и последипломное образование врачей. Эти вопросы на этой неделе стали темой для обсуждения на высшем уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства вместе с представителями Министерства здравоохранения и профильных вузов оценивал целесообразность изменений в системе, а главное – возможность организовать их в сложный санкционный период. Приоритет остается прежним: подготовка медиков должна быть максимально практикоориентированной. Стране нужно больше специалистов высокого класса, которые смогут работать на современном оборудовании и проводить сложные операции.
«Чтобы они видели, как они реально будут работать». Как изменяется медицинская практика?
Подготовка медицинских кадров в Беларуси сочетает научные достижения и огромный практический опыт. Большинство преподавателей одновременно и лечащие врачи. При этом профессиональное образование в медицине можно получать непрерывно на протяжении всей карьеры, тем самым повышая свою экспертность.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
Человек, который уже работает, который оказывает медицинскую помощь, нуждается в постоянном повышении квалификации, углублении своих навыков, освоении новых навыков, входит в более сложную медицинскую специальность, в более высокотехнологичную медицинскую специальность. И в рамках этого основной упор, который был сделан – это практикоориентированность. Это конкретные методы подготовки. Одним из таких методов являются симуляционные центры, аттестационные центры.
На совещании у Президента также обсуждалась целесообразность введения новой формы обучения врачей – резидентуры.
Анна Корольчук, корреспондент:
Эксперты считают, что клиническая ординатура или переподготовка длительностью в четыре месяца не готовят таких специалистов, которые сразу же смогут проводить сложные операции. Оборудование и технологии изучаются годами под руководством высококвалифицированных кураторов. Резидентура же подразумевает под собой более длительную подготовку в течение 2-3 лет. Для более узких и сложных специализаций, таких как кардио- и нейрохирургия. Она будет длиться дольше.
Как подчеркнул глава государства, любые нововведения должны быть тщательно продуманы и не создавать рисков. Поэтому финальной точки в обсуждении поставлено не было. Ведь в стремлении к совершенству нужно раздвигать рамки. Если речь идет о подготовке врачей высокого класса, то задумываться об отборе лучших кадров нужно еще со школьной скамьи.
Тысячный студент получил диплом в 2022-м. Как Гомельский медуниверситет готовит иностранных студентов?