Длительная подготовка в течение 2-3 лет. Новый метод для подготовки медиков может появиться в Беларуси

«Чтобы они видели, как они реально будут работать». Как изменяется медицинская практика?

Новости Беларуси. Перспективы развития здравоохранения в Беларуси и последипломное образование врачей. Эти вопросы на этой неделе стали темой для обсуждения на высшем уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Глава государства вместе с представителями Министерства здравоохранения и профильных вузов оценивал целесообразность изменений в системе, а главное – возможность организовать их в сложный санкционный период. Приоритет остается прежним: подготовка медиков должна быть максимально практикоориентированной. Стране нужно больше специалистов высокого класса, которые смогут работать на современном оборудовании и проводить сложные операции.

Подготовка медицинских кадров в Беларуси сочетает научные достижения и огромный практический опыт. Большинство преподавателей одновременно и лечащие врачи. При этом профессиональное образование в медицине можно получать непрерывно на протяжении всей карьеры, тем самым повышая свою экспертность.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Человек, который уже работает, который оказывает медицинскую помощь, нуждается в постоянном повышении квалификации, углублении своих навыков, освоении новых навыков, входит в более сложную медицинскую специальность, в более высокотехнологичную медицинскую специальность. И в рамках этого основной упор, который был сделан – это практикоориентированность. Это конкретные методы подготовки. Одним из таких методов являются симуляционные центры, аттестационные центры.

На совещании у Президента также обсуждалась целесообразность введения новой формы обучения врачей – резидентуры.