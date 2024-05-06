Будущие медики провели акцию «Река памяти» в Гомеле

Великая Отечественная война принесла горечь утраты в каждую белорусскую семью. Каждый третий житель заплатил высочайшую цену за освобождение наших земель, чтобы будущие поколения могли жить в мире. Молодежь не забывает о подвигах своих предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии 9 Мая студенты Гомельского медицинского университета провели патриотическую акцию «Река памяти». Молодые люди вместе с педагогами запустили в плавание по Сожу полторы сотни бумажных корабликов. На каждом из них слова признательности воинам, погибшим в боях с захватчиками и отстоявшим свободу и независимость Родины.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Гомель всегда был городом стойким, защищался, всегда противостоял тем вражеским силам, которые шли против него, и он находится на прекрасной реке Сож. Запуская акцию «Река памяти» мы этими маленькими корабликами обозначаем стойкость и мужество всех тех, кто защищал этот прекрасный город во времена Великой Отечественной войны.

Елизавета Хорова, студентка Гомельского государственного медицинского университета:

Благодарим за то, что сейчас у нас мир над нашей головой. Мы можем спокойно ходить по улицам, ни за что не беспокоиться.