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Новости по тегу #Игорь Колб

В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето»
06 июня 2026 11:10

В Большом театре Беларуси открывается XII фестиваль «Балетное лето»

Международный день танца. Почему белорусскому балету едут учиться со всего мира?
29 апреля 2026 18:10

Международный день танца. Почему белорусскому балету едут учиться со всего мира?

«Патетический дневник памяти»: коллектив Большого театра Беларуси удостоен спецпремии Президента
27 декабря 2025 17:06

«Патетический дневник памяти»: коллектив Большого театра Беларуси удостоен спецпремии Президента

«Премию не соотношу с собой, её получил именно театр» – Игорь Колб об авторском балете «Иллюзии любви»
25 апреля 2025 11:40

«Премию не соотношу с собой, её получил именно театр» – Игорь Колб об авторском балете «Иллюзии любви»

В Большом театре продолжается проект «Жизнь в профессии» – героиней стала Людмила Хитрова
16 февраля 2025 08:19

В Большом театре продолжается проект «Жизнь в профессии» – героиней стала Людмила Хитрова

В Большом театре представили новый творческий проект «Жизнь в профессии»
12 февраля 2025 06:58

В Большом театре представили новый творческий проект «Жизнь в профессии»

Такого масштаба ещё не было! Концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти» представят в Бресте и Минске
20 сентября 2024 15:36

Такого масштаба ещё не было! Концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти» представят в Бресте и Минске

Юбилейный фестиваль «Балетное лето» пройдёт в Минске. Что ждёт зрителей Большого театра 2-9 июня?
29 мая 2024 14:57

Юбилейный фестиваль «Балетное лето» пройдёт в Минске. Что ждёт зрителей Большого театра 2-9 июня?

Большой театр готовит проект к 80-летию освобождения Беларуси – подробностями поделилась солистка
15 января 2024 17:28

Большой театр готовит проект к 80-летию освобождения Беларуси – подробностями поделилась солистка

Уехал в Россию и вернулся звездой. Можно ли быть популярным в Беларуси без зарубежной аудитории?
15 января 2024 16:10

Уехал в Россию и вернулся звездой. Можно ли быть популярным в Беларуси без зарубежной аудитории?

Большой театр Беларуси готовится к открытию 91-го театрального сезона
07 сентября 2023 19:19

Большой театр Беларуси готовится к открытию 91-го театрального сезона

В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу
22 ноября 2022 06:57

В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу