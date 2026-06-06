Новости по тегу #Игорь Колб

Открытием станет премьера балет «Баядерка» Людвига Минкуса в совершенно новом прочтении главного балетмейстера театра Игоря Колба.
«Бульба», «Метелица», «Вязанка», «Толкачики». Исконно белорусские народные танцы, которые веками звучали в перерывах во время трудового дня в поле и после – на шумных деревенских вечорках. Это неотъемлемая часть культуры и быта нашего народа.
Большое искусство способно говорить о великом подвиге.
Авторский балет «Иллюзии любви» стал лауреатом престижной международной премии BraVo.
Героями уникального проекта «Жизнь в профессии» стали три примы Большого театра. Он завершится 23 февраля постановкой современного балета «Иллюзия любви» на музыку Фредерика Шопена, Дмитрия Шостаковича и Леонида Ширина.
Зрители смогут познакомиться с творчеством трех ведущих балерин.
Великая Отечественная война разделила жизнь людей на «до» и «после», и спустя десятилетия ее последствия не могут не волновать. Мы не имеем права это забыть. С таким посылом реализован новый концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти».
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