Пустовой: Лукашенко снова явил себя миру в мундире Главнокомандующего! И на маневрах, и на присяге в Печах

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Уже так обнимаемся с американцами. Да и личный молитвенник Трампа сподвиг молиться за Лукашенко аж 30 тысяч человек. Ничего страшного. Православная церковь без всяких шоу за властей и воинство по пять раз в день молится и на протяжении десятилетий. От самой скромной монахини в пущанском скиту Вежное до главного собора и архитектурной доминанты столицы. Это к слову. О любви христианской и к Родине.

Какие бы умиротворяющие слова ни звучали, по делам познаете их. Прогрессивисты и гуманисты Беларуси ликуют – дождались потепления с Западом. Очередного. Но Лукашенко снова явил себя миру в мундире Главнокомандующего. И на маневрах, а сегодня на присяге в Печах. Зачем? А затем, что уж лучше оставаться в списке номер 13405 под санкциями Белого дома и быть Батькой, чем войти в историю безсанкционным, но пропустившим военный удар по независимости и нашей стране.

Понятно, не всем понятна и не всеми принята такая исконная линия поведения Лукашенко. «Ну зачем эти парады и маневры, уж лучше безвиз и развлечения для послов». Но у любого государства должно быть несколько опор. И дипломатия, и оборона. Превалирование одного на другим чревато либо изоляцией, это экономические сложности, либо блаженным забвением гуманизма, это угрозы потерять страну. Вот и держим паритет.

Состоялась совместная тренировка ядерных сил Беларуси и России. Главные посылы Минска и Москвы. Читайте здесь.

Есть глобальная геополитическая причина. Очередной передел мира. Если уж совсем быть философом от истории, то это неизбежный исторический процесс. Когда мир достигает очередного пика «развития», а нравственность и мораль не поспевают за этим благолепием, жди мировой драки. Ревизия исконных государственных образований, да и инфернальное высокомерие, пошлая нега богатых по отношению к бедным привели к революциям и мировым войнам в прошлом. Сейчас другие вызовы. И мы должны обезопасить себя от этого. Второй момент, у западных успешных государств нет никакого другого секрета обогащения, как только наживаться за счет чужих земель.

Мы вот и от ядерных ракет отказались, и вооружение сократили, а они от внешнеполитической доктрины императора Барбаросса – «натиск на Восток» – нет. Так было всегда.