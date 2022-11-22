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В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу

22 ноября 2022 06:57
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Новости Беларуси. Витебск готовится к Международному фестивалю современной хореографии. Он проводится после двухлетнего перерыва и станет 33-м по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие состоится уже завтра, 23 ноября.

В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу-1

В преддверии масштабного события более 200 учащихся белорусских учебных заведений были приглашены в цех Большого театра на мастер-класс по балетному партнерингу. Наставники – именитые хореографы и танцовщики из России и Беларуси.

В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу-4

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:  
Мы сегодня проводим мастер-класс по партнерингу. Это прежде всего взаимодействие, так необходимое нам сегодня в жизни. Те самые взаимоотношения как в театральной сфере, так и в партнерской являются залогом успешного пути, поэтому то зарождение, которое находится за мной, необходимо для основы будущего фестиваля в стенах Большого театра.  

В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу-7

Учащиеся Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:  
Мы только начали. Уже интересно, много нового узнали.

Здорово, когда показали движение делать баланс и нужно ходить по кругу, меняться и абсолютно с каким-то незнакомым человеком.   

В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу-10

Фестиваль современной хореографии в Витебске пройдет с 23 по 27 ноября. Ключевым событием станет международный конкурс. Кроме того, афиша мероприятия традиционно представлена разноформатными постановками.

# Танцы # общество # Игорь Колб # Фотофакт

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