В цехе Большого театра провели мастер-класс по балетному партнерингу
Новости Беларуси. Витебск готовится к Международному фестивалю современной хореографии. Он проводится после двухлетнего перерыва и станет 33-м по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие состоится уже завтра, 23 ноября.
В преддверии масштабного события более 200 учащихся белорусских учебных заведений были приглашены в цех Большого театра на мастер-класс по балетному партнерингу. Наставники – именитые хореографы и танцовщики из России и Беларуси.
Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:
Мы сегодня проводим мастер-класс по партнерингу. Это прежде всего взаимодействие, так необходимое нам сегодня в жизни. Те самые взаимоотношения как в театральной сфере, так и в партнерской являются залогом успешного пути, поэтому то зарождение, которое находится за мной, необходимо для основы будущего фестиваля в стенах Большого театра.
Учащиеся Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:
Мы только начали. Уже интересно, много нового узнали.
Здорово, когда показали движение делать баланс и нужно ходить по кругу, меняться и абсолютно с каким-то незнакомым человеком.
Фестиваль современной хореографии в Витебске пройдет с 23 по 27 ноября. Ключевым событием станет международный конкурс. Кроме того, афиша мероприятия традиционно представлена разноформатными постановками.