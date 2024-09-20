Такого масштаба ещё не было! Концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти» представят в Бресте и Минске

Об искусстве, которое обнажает историю, открывает глаза на действительность. Великая Отечественная война разделила жизнь людей на «до» и «после», и спустя десятилетия ее последствия не могут не волновать. Мы не имеем права это забыть. С таким посылом реализован новый концертный проект Большого театра Беларуси «Патетический дневник памяти». В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь – Игорь Колб, заслуженный артист Российской Федерации, главный балетмейстер Большого театра оперы и балета Республики Беларусь и Олег Ходоско, композитор, автор музыкальной редакции творческого проекта, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Этот проект впечатляет, потому что, насколько я понимаю, впервые весь театр в полном объеме принимает участие в этой постановке. Более того, эта постановка будет представлена в Бресте. Начнем с музыкальной составляющей. Что за проект?

Олег Ходоско, композитор автор музыкальной редакции творческого проекта «Патетический дневник памяти»:

Первоначально это была идея главного режиссера Анны Моторной, которая предложила и мне сотрудничество. Вот это вот название «Патетический дневник памяти» – это память о войне, о тех людях, которые прошли эти страшные годы, кто был и на фронте, в партизанских отрядах, кто прошел через концлагеря. Но эта память в этом спектакле более широко представлена, потому что она еще и о композиторах. Здесь представлены белорусские композиторы, начиная с 30-х годов музыка, заканчивая нашими современниками. Понятно, что музыка абсолютно разностилевая. Потому что эстетика 30-х годов, 40-х, потом 50-60-е годы, 70-е.