Юбилейный фестиваль «Балетное лето» пройдёт в Минске. Что ждёт зрителей Большого театра 2-9 июня?

Традиционно в начале июня в Национальном академическом большом театре оперы и балета Республики Беларусь проходит фестиваль «Балетное лето», когда в Минск приезжают артисты с мировым именем. А в 2024 году он еще и юбилейный – 10-й, продлится со 2 по 9 июня. Что ждет зрителей Большого в эти дни? Рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии главный балетмейстер театра, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Колб. Александр Меженный, ведущий:

Театру 91 год. К этому дню вы очень активно готовитесь.

Игорь Колб, главный балетмейстер Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации:

Мы готовимся ко всему, в этом году особенно. Я являюсь человеком, который организует это мероприятие. И очень важно, что в этом юбилейном году мы собрали действительно большое количество звезд. Юбилейный формат подразумевает еще и посвящение легендам – это великие хореографы XX-XXI века. Это и Академия танца Бориса Эйфмана со спектаклями «Мусагет» и «Мой Иерусалим». Также Леонид Якобсон, которому посвящается вечер, – легендарный хореограф, вдохновитель очень многих, в том числе и Эйфмана. Вячеслав Самодуров со своими спектаклями. Относительно Большого театра Беларуси, это «Иллюзии любви». А также моя премьера, авторский спектакль – это то, чем живы мы сегодня, как мы видим сегодняшний мир, чем нам интересно заниматься и интересны ли мы. «Лебединое озеро», посвященное Елизарьеву, поскольку это наше все. Это не одно десятилетие, это история белорусского балета, связанная прежде всего с Валентином Николаевичем. Также будем говорить о Мариусе Петипа. «Баядерка» – визитная карточка любого театра.