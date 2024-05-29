Юбилейный фестиваль «Балетное лето» пройдёт в Минске. Что ждёт зрителей Большого театра 2-9 июня?
Традиционно в начале июня в Национальном академическом большом театре оперы и балета Республики Беларусь проходит фестиваль «Балетное лето», когда в Минск приезжают артисты с мировым именем. А в 2024 году он еще и юбилейный – 10-й, продлится со 2 по 9 июня. Что ждет зрителей Большого в эти дни? Рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии главный балетмейстер театра, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Колб.
Александр Меженный, ведущий:
Театру 91 год. К этому дню вы очень активно готовитесь.
Игорь Колб, главный балетмейстер Национального академического большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации:
Мы готовимся ко всему, в этом году особенно. Я являюсь человеком, который организует это мероприятие. И очень важно, что в этом юбилейном году мы собрали действительно большое количество звезд. Юбилейный формат подразумевает еще и посвящение легендам – это великие хореографы XX-XXI века. Это и Академия танца Бориса Эйфмана со спектаклями «Мусагет» и «Мой Иерусалим». Также Леонид Якобсон, которому посвящается вечер, – легендарный хореограф, вдохновитель очень многих, в том числе и Эйфмана. Вячеслав Самодуров со своими спектаклями.
Относительно Большого театра Беларуси, это «Иллюзии любви». А также моя премьера, авторский спектакль – это то, чем живы мы сегодня, как мы видим сегодняшний мир, чем нам интересно заниматься и интересны ли мы.
«Лебединое озеро», посвященное Елизарьеву, поскольку это наше все. Это не одно десятилетие, это история белорусского балета, связанная прежде всего с Валентином Николаевичем. Также будем говорить о Мариусе Петипа. «Баядерка» – визитная карточка любого театра.
Игорь Колб:
Патетический дневник памяти, 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – совершенно новые формы для театра, где собрались главные специалисты (главный режиссер Анна Моторная, главный дирижер Артем Макаров, главный художник Любовь Сидельникова, в том числе я), чтобы сегодняшним взглядом рассказать о том, как важно то, что было. И та форма, в которой мы будем повествовать о войне, будет несколько иная.
Количество мероприятий, запланированных на июнь, просто зашкаливает. Можно будет разложить это и на сезон. Но в связи с тем. Что в этом году мы обязаны еще и удивить в конце сезона премьерным спектаклем «Золушка»… Так сложилось, что мы «бомбим» финалом сезона.
В Несвиже с 14 по 16 июня тоже будет очень много постановок. Подробнее в видео.