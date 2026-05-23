Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Гродно-93» во втором матче финального раунда ЧБ

Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Гродно-93» во втором матче финального противостояния чемпионата Беларуси и восстановили паритет в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок прошел в Лиде и получился упорным, а интрига держалась на протяжении всей встречи. Оппоненты поочередно выходили вперед, но удерживали баланс сил. Все решилось в заключительной четверти. Столичный клуб лучше сработал в атаке и обеспечил себе перевес в шесть очков, благодаря чему праздновал итоговую викторию со счетом 67:61.

Самым результативным в составе победителей стал Данила Семенюк, в его активе 14 очков. В первом матче подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли минчан. В следующий раз претенденты на золото встретятся уже в белорусской столице в предстоящие среду и четверг.

Накануне в дебютной дуэли «бронзовой» серии национально первенства витебский «Рубон» на выезде был сильнее могилевского «Борисфена» – 70:63.