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Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Гродно-93» во втором матче финального раунда ЧБ

23 мая 2026 17:35
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Баскетболисты «МИНСКА» обыграли «Гродно-93» во втором матче финального противостояния чемпионата Беларуси и восстановили паритет в серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок прошел в Лиде и получился упорным, а интрига держалась на протяжении всей встречи. Оппоненты поочередно выходили вперед, но удерживали баланс сил. Все решилось в заключительной четверти. Столичный клуб лучше сработал в атаке и обеспечил себе перевес в шесть очков, благодаря чему праздновал итоговую викторию со счетом 67:61. 

Самым результативным в составе победителей стал Данила Семенюк, в его активе 14 очков. В первом матче подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли минчан. В следующий раз претенденты на золото встретятся уже в белорусской столице в предстоящие среду и четверг. 

Накануне в дебютной дуэли «бронзовой» серии национально первенства витебский «Рубон» на выезде был сильнее могилевского «Борисфена» – 70:63. 

# Баскетбол

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