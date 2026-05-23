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Анастасия Кулешова выиграла бронзу соревнований по плаванию в Монако

23 мая 2026 17:25
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В Монако стартовал первый этап престижного международного турнира по плаванию. Борьбу за награды ведут шестеро представителей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый соревновательный день принес нашей команде бронзовую медаль. На пьедестал поднялась Анастасия Кулешова в заплыве на 100 метров баттерфляем. Землячка преодолела первую половину дистанции вне группы лидеров, но совершила рывок на финише и в итоге замкнула сильнейшую тройку. 

Кроме того, сегодня в четвертьфиналы на полтиннике брассом вышли Илья Шиманович и Алина Змушко, на аналогичной дистанции баттерфляем данную стадию гарантировали себе Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский, Владимир Мамекин поборется за выход в 1/2 в спринте на спине. 

Данные соревнования являются для белорусов этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Париже в середине августа.

# Плавание

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