Анастасия Кулешова выиграла бронзу соревнований по плаванию в Монако

В Монако стартовал первый этап престижного международного турнира по плаванию. Борьбу за награды ведут шестеро представителей Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый соревновательный день принес нашей команде бронзовую медаль. На пьедестал поднялась Анастасия Кулешова в заплыве на 100 метров баттерфляем. Землячка преодолела первую половину дистанции вне группы лидеров, но совершила рывок на финише и в итоге замкнула сильнейшую тройку.

Кроме того, сегодня в четвертьфиналы на полтиннике брассом вышли Илья Шиманович и Алина Змушко, на аналогичной дистанции баттерфляем данную стадию гарантировали себе Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский, Владимир Мамекин поборется за выход в 1/2 в спринте на спине.

Данные соревнования являются для белорусов этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Париже в середине августа.