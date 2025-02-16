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В Большом театре продолжается проект «Жизнь в профессии» – героиней стала Людмила Хитрова

16 февраля 2025 08:19
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Заглянуть в закулисье волшебного мира высокого искусства. В Большом театре продолжается проект «Жизнь в профессии». На этот раз его героиней стала ведущая солистка балета Людмила Хитрова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Большом театре продолжается проект «Жизнь в профессии» – героиней стала Людмила Хитрова-2

Через призму балетной постановки на музыку композитора советской эпохи «Ромео и Джульетта» зрители могли ознакомиться с творчеством знаменитой примы, в котором она исполнила главную роль, о которой грезила с 13 лет. И с тех пор всю жизнь шла к своей мечте. Для того чтобы проникнуться творческим амплуа балерины, для посетителей Большого театра подготовлена экспозиция, на которой представлены сценические костюмы артистки, а также фотографии.

В Большом театре продолжается проект «Жизнь в профессии» – героиней стала Людмила Хитрова-4

Людмила Хитрова, заслуженная артистка Беларуси:
С каждым спектаклем я понимала, что это то дело, которое мне очень нравится, которое мне приносит удовольствие, которое у меня получается. И вот такая постепенная любовь случилась.

В Большом театре продолжается проект «Жизнь в профессии» – героиней стала Людмила Хитрова-6

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра оперы и балета Беларуси:
Я считаю, что это возможность сделать какую-то остановку, оглядеться и понять для себя какие-то основные вещи. Во-первых, куда двигаться дальше, понять для себя, кто ты являешься на сегодняшний день и несколько пересмотреть, возможно, партию, в которой ты уже достаточно долго живешь. 

Героями уникального проекта «Жизнь в профессии» стали три примы Большого театра. Он завершится 23 февраля постановкой современного балета «Иллюзия любви» на музыку Фредерика Шопена, Дмитрия Шостаковича и Леонида Ширина. Главную роль в нем исполнит Марина Вежновец.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Игорь Колб # Людмила Хитрова

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