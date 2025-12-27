«Патетический дневник памяти»: коллектив Большого театра Беларуси удостоен спецпремии Президента

Искусство как опора национальной памяти и духовного суверенитета. Когда сцена становится пространством гражданского служения, а музыка и слово – формой ответственности перед историей и будущими поколениями, государство дает этому высокую оценку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллектив Большого театра Беларуси удостоен специальной премии Президента для деятелей культуры и искусства. Награда присуждена за значительный вклад в патриотическое воспитание и создание масштабного художественного проекта «Патетический дневник памяти».

Память человека избирательна. И у каждого из нас есть выбор: помнить или забывать, вспоминать или отрекаться от воспоминаний. Но сегодня мы не имеем права забывать.

«Патетический дневник памяти» – это монументальное музыкально-театральное полотно, синтез жанров. Здесь и хореография, и симфоническая музыка, и хоровое пение, и драматическое слово. Восемь картин-новелл проводят зрителя через всю трагическую военную эпоху. От мирной, созидательной жизни довоенного времени, через ужас оккупации, геноцида – к долгожданному освобождению и Великой Победе.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси, режиссер-постановщик проекта «Патетический дневник памяти»:

Мы подняли все возможные дневники партизанской войны, дневники людей, которые их вели. Это было запрещено. Под страхом смертной казни запрещено было вести всякую свидетельскую литературу. И одно то, что эти люди это сделали, уже подвиг. Наша задача была открыть эти дневники и по-новому посмотреть на них через музыку, танец, через выразительное слово, глубинную актерскую эмоцию. У нас в спектакле есть слова «говорите», «пойте», «слушайте». На весь мир кричите о том, что пережила Беларусь во время войны. Это страшные события, и мы не имеем права забывать об этих событиях.

Уникален и мощный музыкальный пласт спектакля. Партитуры знаменитых белорусских композиторов, таких как Богатырев и Оловников, соседствуют с произведениями, специально написанными для проекта современными авторами. Первое произведение в этом ряду создано в 1924 году, последнее – в 2024-м. Их разделяет столетие – век культурного наследия и боли.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России, балетмейстер-постановщик проекта «Патетический дневник памяти»:

В едином порыве, в едином дыхании весь театр работал над тем, чтобы случилась такая история-повесть, в которой мы говорим, как важно знать и помнить, что такое потеря, что такое мирное небо и как это влияет на нас всех, разрешая жить дальше.

Над проектом, который писали с нуля, труппа Большого театра работала почти год. В создании были задействованы все – солисты оперы и артисты балета, симфонический оркестр и хор. Около 300 человек.

Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, солистка оперы Большого театра Беларуси:

Всегда, когда мы играем этот спектакль, у нас у всех ком в горле. Несмотря на то, что мы знаем все, что происходит на сцене, тысячу раз на репетициях слышали эту музыку, и на спектакле. Но он настолько уникальный, что каждый человек всегда пропускает через себя. Не только в зрительном зале, но и на сцене. И то, что такая наша работа важная для всех поколений нашего театра: и для молодежи, и для среднего поколения, и для наших стариков, оценена со стороны нашего государства и Президента – это огромный подарок и большая честь для нас.

Впервые симфонию героической и трагической истории страны показали в сентябре 2024 года. Это стало возможным благодаря помощи фонда Президента по поддержке культуры и искусства. С момента премьеры «Патетический дневник памяти» стал одним из самых знаковых культурных событий. Его мощь оценили не только в Минске, но и в Большом театре России и в Брестской крепости. А специальная премия Президента стала для коллектива не только наградой, но и подтверждением правильности выбранного пути.