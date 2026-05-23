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Белорусы вышли в четыре финала на чемпионате Европы (U-19) по академической гребле

23 мая 2026 17:28
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Белорусы успешно начали выступление на чемпионате Европы по академической гребле среди спортсменов не старше 19 лет. Соревнования проходят в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 23 мая, состоялись предварительные и полуфинальные заезды, соотечественники выступили в шести видах программы, в четырех земляки продолжают борьбу. Со вторым временем в решающую стадию вышла наша мужская двойка распашная в составе Дмитрия Янкина и Даниила Кудласевича. 

Среди женщин финал обеспечили себе Мария Шода и Ева Опаркина. С шестыми графиками дальше по турнирной дистанции следуют Виктория Голоскок, а также квартет в составе Яна Невмержицкого, Дмитрия Шипневского, Ивана Колосова и Владислава Гулевича. Медальные заезды континентального первенства пройдут в воскресенье днем.

# Гребля

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