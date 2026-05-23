«Машека» обыграл «Кронон» в первом матче ЧБ по гандболу среди мужских команд

Тем временем, в розыгрыше чемпионата Беларуси по гандболу среди мужских команд стартовала «медальная» серия до трех побед, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За бронзу спорят «Машека» и «Кронон».

Дебютный поединок состоялся в Могилеве 23 мая. Хозяева площадки со старта дуэли завладели комфортным преимуществом и, несмотря на серьезный напор «гродненцев», сумели перевес не только удержать, но и приумножить. Итоговые цифры – 31:24 в пользу подопечных Алексея Васильева.

В следующий раз соперники встретятся в предстоящую среду, 27 мая. А уже завтра, 24 мая, в первом матче за золото Суперлиги лидер регулярного сезона «Мешков Брест» примет у себя дома действующих чемпионов и обладателей Кубка страны – гандболистов минского СКА. Начало противостояния в 16 часов.