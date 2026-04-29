Международный день танца. Почему белорусскому балету едут учиться со всего мира?

Мир 29 апреля отмечает Международный день танца. Дату определило ЮНЕСКО в честь дня рождения французского хореографа Жана-Жоржа Новерра, который превратил балет из скромной части оперы в самостоятельное искусство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси этот праздник – отражение национального кода, где трепетно возрождают бальную культуру прошлых столетий, народную пляску и величие классической сцены.

«Бульба», «Метелица», «Вязанка», «Толкачики». Исконно белорусские народные танцы, которые веками звучали в перерывах во время трудового дня в поле и после – на шумных деревенских вячорках. Это неотъемлемая часть культуры и быта нашего народа. Танец – это еще и своеобразный маркер положения в обществе. Начиная с XVIII века, на территории Беларуси гремели балы. Сезон традиционно стартовал зимой, сразу после Рождественского поста, и длился вплоть до начала Великого. И сегодня эта высокая бальная культура возрождается на самом высоком уровне – трепетно и торжественно.

Ежегодный бал во Дворце Независимости по инициативе главы государства – возвращение к национальным истокам. Молодая и красивая традиция суверенной страны. Обычно строгий зал торжественных церемоний надевает ослепительно праздничное убранство. Штраус и Шуберт – наследие общее, мировое. Кадриль и полонез тоже классика вне границ. Но все это в сочетании с национальным колоритом звучит уже совершенно по-особенному.

От дворцовых полонезов – к вершине танцевального искусства. Большой театр Беларуси – место, где танец буквально обретает голос, чтобы донести до зрителя самые тонкие переживания. Сейчас в репетиционных залах – работа над главной премьерой сезона – балетом «Баядерка». Тот самый спектакль, который когда-то ставил великий Мариус Петипа. На белорусской сцене древняя индийская легенда о любви, клятвах и крушении надежд обретает новое дыхание.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России:

Это нетленно, это неприкасаемо, и это то, что за всю историю от создания спектакля никто из балетмейстеров не нашел в себе смелости что-либо изменить. Возможно, какая-то костюмная, сценографическая составляющая, которая подлежит изменению, но не хореографический текст. Балет – искусство преодоления, где за внешней легкостью скрывается колоссальный труд. Об этом не понаслышке знает Марина Вежновец. В профессиональном балете уже почти 30 лет. На сцене она уже почти 30 лет и десятки ведущих партий. Сегодня свой опыт передает молодому поколению.

Марина Вежновец, ведущая балерина Большого театра Беларуси, заслуженная артистка Беларуси:

Мы вообще дышим танцем, можно сказать. То есть наша стихия, у артиста в балете – это танец и музыка. У нас музыка играет, у нас в голове танец. Чтобы на сцене Большого зажигались звезды, нужна сильная школа. И она есть.

Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж – единственное в своем роде учебное заведение. Сюда едут за мечтой со всего мира. Сейчас здесь обучается 25 иностранных студентов. Кунихиро Аяно приехала из Японии. Окончила балетную школу на родине и решила продолжить совершенствовать навыки именно в Беларуси. Гостья признается, отечественная система подготовки впечатляет. В планах остаться и блистать на сцене Большого театра.

Аяно Кунихиро, учащаяся Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа:

Я выбрала эту гимназию-колледж, потому что здесь преподаватели внимательно обучают. И можно глубоко изучать профессиональные навыки. Ежегодно отсюда выпускаются десятки профессионалов. В 2026 году планируют набрать 40 ребят на общую среднюю ступень образования и еще 30 в колледж.