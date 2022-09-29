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Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась в Большом театре

29 сентября 2022 08:48
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Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась 28 сентября в Большом театре. Первая постановка прошла 28 июня 1841 года в Академии музыки и танца в Париже. С этого момента «Жизель» ждал небывалый успех. На сцене Большого было пять постановок балета, эта – шестая. На артистов возложена большая ответственность – оправдать и превзойти ожидания зрителя.

Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась в Большом театре-1

Людмила Хитрова, заслуженная артистка Республики Беларусь, исполнительница партии Жизели:
Испытываем, естественно, волнение, трепет. Это очень ответственный момент, и я в предвкушении этой истории, потому что я хочу ее прожить. Слушать музыку и танцевать эту музыку, и танцевать то, что мы долгое время репетировали. Постараться сконцентрироваться и не забыть получить удовольствие от всего этого.

Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась в Большом театре-4

Удивила премьера многим. Зрители услышали музыку, которая не звучала в предыдущих пяти постановках в белорусском Большом. Однако изменения были не только в музыкальном оформлении.

Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась в Большом театре-7

Николай Колядко, дирижер-постановщик, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Оркестр создает настроение, а в «Жизели» настроение – это все, это поэтичнейший спектакль. Много эффектов театральных будет во втором акте, которых не было.

Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась в Большом театре-10

В первом действии будет, конечно, сюрпризом для публики появление пони и двух очаровательных борзых, колоссальной красоты собаки. Ну, и качественная игра оркестра, конечно.

Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась в Большом театре-13

Задача была непростая – не только внести коррективы, но и сберечь дух этого спектакля. Кроме измененной эмоциональной окраски затронуты и технические моменты. Сцена Большого театра располагает большим количеством возможностей, поэтому были использованы пролеты, выезды и другие спецэффекты. Однако то, что остается прежним, так это история о молодой девушке.

Премьера новой редакции балета «Жизель» состоялась в Большом театре-16

Игорь Колб, балетмейстер-постановщик, заслуженный артист России:
В принципе, истории, которые актуальны в любое время, – это любовь, это предательства, это сцены раскаяния, ну, и я надеюсь, что зрители, уходящие после спектакля, парой прижмутся ближе друг к другу и поймут, что это очень важно ценить друг друга и серьезно относиться к каждому моменту в жизни.

# Балет # Культура # Людмила Хитрова # Николай Колядко # Игорь Колб # Анастасия Реутская # Фотофакт

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