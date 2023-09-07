Большой театр Беларуси готовится к открытию 91-го театрального сезона

Новости Беларуси. Яркие проекты и громкие премьеры. Большой театр Беларуси готовится к открытию нового театрального сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже 91-го по счету.

Благодаря оригинальным спектаклям он будет наполнен интересным звучанием и новыми творческими возможностями. Так, во главе афиши такие произведения, как «Дон Кихот» и «Севильский цирюльник». Есть и новое название – «Иллюзия любви». Это балет, который представит главный балетмейстер театра – заслуженный артист России Игорь Колб.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси:

В моем лице предложена работа «Иллюзия любви». Хочу с вами поделиться о том, что все настолько заинтересованы внутри коллектива, что я даже иногда боюсь больше, чем артисты, которые напирают на меня. Поэтому не раскрываю всех секретов. Добро пожаловать 2-3 декабря на премьеру.

Кроме того, в первой декаде декабря запланирована и оперная премьера. Сценическую версию оперы Чайковского «Иоланта» представит новый главный режиссер театра, народный артист Башкортостана Артем Макаров.

Артем Макаров, главный дирижер Большого театра Беларуси:

Большая честь для меня в этом легендарном театре, в этом здании находиться. Было приятно приезжать в прошлом сезоне – было несколько спектаклей, где я имел возможность познакомиться с потенциалом этого театра, труппой. Труппы в хорошем состоянии, и, вообще, в этом театре возможны, на мой взгляд, любые спектакли, любые названия, даже самые сложные и экстремальные.