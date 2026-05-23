В Мадриде до +32, а в Риге +19 с кратковременным дождем – погода в Европе на неделю

К чему далее готовиться западным соседям, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции, Париже, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, воздух прогреется до +30, и будет без осадков. В Вене термометры покажут +28, здесь установится переменная облачность и обойдется без существенных осадков. В Риме малооблачно, до +27, зонты не понадобятся. В Мадриде также установится переменная облачность, воздух прогреется до +32, без осадков.

В болгарской столице, Софии, в дневные часы столбики термометров покажут +18, будет облачно с прояснениями и пройдет кратковременный дождь. В турецкой Анкаре ожидается до +17, облачно, временами дождь. В Афинах облачно с прояснениями, +26, и без существенных осадков.