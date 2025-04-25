«Премию не соотношу с собой, её получил именно театр» – Игорь Колб об авторском балете «Иллюзии любви»

Игорь Колб, главный балетмейстер Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Российской Федерации:

Не обращаем внимание и идем вперед, потому что с того времени вышла еще одна премьера, и меня это радует, что создается такая атмосфера шума вокруг театра. И премию не соотношу непосредственно с собой, а именно с театром, поскольку театр получил премию за спектакль «Иллюзию любви». Поэтому я причастен к этому событию, но в большей степени для меня это такой важный момент в истории театра, Большого театра Беларуси, который на сегодняшний день имеет вот эту премию. До того получали вокалисты, но когда идет речь о спектакле, это все-таки гораздо более масштабно, поскольку здесь задействованы все: и композиторы, и артисты, руководство театра, и сама идея, которая на сегодняшний день оказалась интересной и пользуется спросом, популярностью, что приятно. По моим расчетам, изначально, когда спектакль выходил, мне казалось, будет аудитория 18+, то на момент выхода премьеры были отзывы как раз таки от категории 40+, меня это немножко удивило. Мне показалось, что я ошибся в своей теме повествования в форме балета. Но вот последний спектакль говорит о том, что билеты прежде всего продались на балконе. А потом уже бенуар, бельэтаж и партер. То есть это говорит о том, что именно молодежная аудитория спрашивает этот спектакль. Это важно очень.

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