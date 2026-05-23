От +1 до +22 с периодическими дождями – погода в Беларуси на неделю

Погоду в республике будут определять фронтальные разделы и неустойчивые холодные воздушные массы, перемещающиеся с северо-запада и севера Европы. В Беларуси ожидается ветреная с периодическими дождями погода. В дневные часы не исключены локальные грозы. Значительно меньше осадков прогнозируется по юго-западу страны. Здесь скажется влияние периферии западно-европейского антициклона. Порывистый ветер северо-западного и западного направления время от времени будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха постепенно понизится. Ночью от +5 до +12 в первой половине недели, до +1..+8 в конце недели. При прояснениях по северо-востоку есть небольшая вероятность слабых заморозков. Дневная температура будет меняться от +13 до +15 по северо-востоку, до +18..+22 по юго-западу. Самые холодные дни, по предварительному прогнозу, придутся на четверг и пятницу, когда при поступлении воздушных масс арктического происхождения максимальная температура воздуха днем по северо-востоку страны может не превысить +9..+12 градусов.

Подробный прогноз по областям страны: