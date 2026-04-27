Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая

Выборы делегата Всебелорусского народного собрания вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая. Сегодня, 27 апреля, это решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корректировка состава участников ВНС связана с тем, что ранее избранный делегат сложил полномочия по основаниям, предусмотренным законодательством. Поскольку в составе представителей от «Белой Руси» освободилось место, объединение инициировало процедуру переизбрания. В ЦИК предложение поддержали, закрепив дату проведения голосования. Также на заседании обсудили и другие вопросы текущей повестки.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Это и вопросы взаимодействия с Центральными избирательными органами в рамках Содружества Независимых Государств. У нас есть консультативный совет. Это вопросы, связанные с правовым просвещением граждан. Идет подготовка к конференции, в которой мы принимаем участие как соучредители по инициативе. Гродненский государственный университет проводит такую конференцию. Одна из секций будет посвящена как раз избирательной тематике.

На заседании обсудили еще одно важное новшество: в 2026 году белорусы, постоянно проживающие в России, впервые смогут принять там участие в местных выборах. В Беларуси подобная практика уже давно отработана – россияне традиционно участвуют в выборах депутатов местных Советов. Центризбирком выразил готовность поделиться накопленным опытом с российскими коллегами.