Прямой эфир

Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая

27 апреля 2026 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выборы делегата Всебелорусского народного собрания вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая. Сегодня, 27 апреля, это решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая -2

Корректировка состава участников ВНС связана с тем, что ранее избранный делегат сложил полномочия по основаниям, предусмотренным законодательством. Поскольку в составе представителей от «Белой Руси» освободилось место, объединение инициировало процедуру переизбрания. В ЦИК предложение поддержали, закрепив дату проведения голосования. Также на заседании обсудили и другие вопросы текущей повестки.

Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая -4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Это и вопросы взаимодействия с Центральными избирательными органами в рамках Содружества Независимых Государств. У нас есть консультативный совет. Это вопросы, связанные с правовым просвещением граждан. Идет подготовка к конференции, в которой мы принимаем участие как соучредители по инициативе. Гродненский государственный университет проводит такую конференцию. Одна из секций будет посвящена как раз избирательной тематике.

На заседании обсудили еще одно важное новшество: в 2026 году белорусы, постоянно проживающие в России, впервые смогут принять там участие в местных выборах. В Беларуси подобная практика уже давно отработана – россияне традиционно участвуют в выборах депутатов местных Советов. Центризбирком выразил готовность поделиться накопленным опытом с российскими коллегами.

# Игорь Карпенко # ЦИК Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко ставит задачу удешевлять стоимость строительства МТК
27 апреля 2026 10:47

Лукашенко ставит задачу удешевлять стоимость строительства МТК

Как перестать есть много сладкого и чем его можно заменить? Поговорили с эндокринологом
27 апреля 2026 10:10

Как перестать есть много сладкого и чем его можно заменить? Поговорили с эндокринологом

Как помочь ребенку с выбором профессии? Краткая инструкция от психолога
27 апреля 2026 09:35

Как помочь ребенку с выбором профессии? Краткая инструкция от психолога