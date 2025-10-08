Белорусским опытом проведения выборов заинтересовались за рубежом

Опытом Беларуси в реализации принципов демократии на выборах заинтересовался целый ряд стран, представители которых принимают участие в Международном электоральном форуме, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, Турция высоко оценила организацию и ход проведения последней президентской кампании в Беларуси. Особый интерес вызвали комплексные меры по обеспечению суверенитета и безопасности избирательного процесса. Актуальность обмена опытом в электоральной сфере обусловлена вызовами современности. На фоне сложных международных процессов сохраняются попытки отдельных государств вмешаться во внутренние дела других стран, используя выборы и референдумы как инструмент геополитического влияния. В этих условиях профессиональный диалог и сближение электоральных стандартов становятся не просто полезной практикой, а насущной необходимостью.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Была интересна тема, что электоральный суверенитет нашел отражение в Концепции национальной безопасности. Им было интересно то, какие мы нормы заложили в Избирательный кодекс, который направлен на обеспечение электорального суверенитета. Думаю, что мы в этом направлении будем обмениваться и решать эти вопросы. Кстати, хочу подчеркнуть, что в рамках нашего председательства в консультативном совете, которое завершилось в сентябре, это была тоже одна из ключевых тем – взаимодействие стран СНГ.

Международный электоральный форум проводится в нашей стране уже во второй раз. К дискуссии присоединись представители центральных избирательных органов стран СНГ и дальнего зарубежья, научное сообщество и молодежь. Ключевым событием стала научно-практическая конференция в формате панельной дискуссии. Состоялся широкий обмен мнениями. Главный акцент – на теме формирования правовой культуры избирателей.