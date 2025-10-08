Белорусским опытом проведения выборов заинтересовались за рубежом

Опытом Беларуси в реализации принципов демократии на выборах заинтересовался целый ряд стран, представители которых принимают участие в Международном электоральном форуме, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опытом Беларуси в реализации принципов демократии на выборах заинтересовался целый ряд стран, представители которых принимают участие в Международном электоральном форуме, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частности, Турция высоко оценила организацию и ход проведения последней президентской кампании в Беларуси. Особый интерес вызвали комплексные меры по обеспечению суверенитета и безопасности избирательного процесса. Актуальность обмена опытом в электоральной сфере обусловлена вызовами современности.
На фоне сложных международных процессов сохраняются попытки отдельных государств вмешаться во внутренние дела других стран, используя выборы и референдумы как инструмент геополитического влияния. В этих условиях профессиональный диалог и сближение электоральных стандартов становятся не просто полезной практикой, а насущной необходимостью.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Была интересна тема, что электоральный суверенитет нашел отражение в Концепции национальной безопасности. Им было интересно то, какие мы нормы заложили в Избирательный кодекс, который направлен на обеспечение электорального суверенитета. Думаю, что мы в этом направлении будем обмениваться и решать эти вопросы. Кстати, хочу подчеркнуть, что в рамках нашего председательства в консультативном совете, которое завершилось в сентябре, это была тоже одна из ключевых тем – взаимодействие стран СНГ.
Международный электоральный форум проводится в нашей стране уже во второй раз. К дискуссии присоединись представители центральных избирательных органов стран СНГ и дальнего зарубежья, научное сообщество и молодежь.
Ключевым событием стала научно-практическая конференция в формате панельной дискуссии. Состоялся широкий обмен мнениями. Главный акцент – на теме формирования правовой культуры избирателей.
Нурлан Койчукеев, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана:
Проводя подобные форумы электоральные, мы осознаем, что, несмотря на совершенно разные государства, законы остаются одними и теми же. Все законы способны к унификации. Исходя из опыта, изучения других опытов, мы приходим к какому-то единому варианту, к единому стилю. И это действительно очень важно и необходимо.
В программе форума ряд диалоговых площадок, секций и круглых столов. По итогам работы будет подготовлен сборник, в который войдут тезисы докладов и ключевые выступления участников. Ожидается, что рекомендации, изложенные на бумаге и в электронном виде, лягут в основу практических шагов по совершенствованию избирательных систем и укреплению доверия граждан к институту выборов.