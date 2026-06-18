Игорь Карпенко посетил Белорусский национальный технический университет

В канун трагической даты начала Великой Отечественной войны по всей стране проходят встречи молодежи с экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский национальный технический университет принял диалоговую площадку «Память во имя будущего». Главным гостем большого разговора со студентами стал председатель Центральной избирательной комиссии. Перед началом дискуссии Игорю Карпенко продемонстрировали возможности нового учебно-лабораторного корпуса – современные аудитории и передовые научные комплексы.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Образование нацелено на то, чтобы специалист был гармонически развит. Надо поговорить в плане личностного восприятия, через свою семью, через своих близких, родных, родственников, тех, кого они, может быть, помнят и гораздо ближе воспринимают, нежели какие-то сегодня абстрактные исторические факты. Поэтому тема эта важная для сплочения белорусского общества, тема важная для сохранения и развития нашей государственности, тема важная для обеспечения суверенитета и безопасности.

Значительная часть вопросов на встрече была посвящена сохранению исторической памяти и роли молодежи в этом процессе. Студентов интересовало, как на практике реализуется конституционный долг каждого гражданина защищать историческую правду. А также – что сегодня означает быть наследником Великой Победы.