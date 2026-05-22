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Ставка на цифровизацию – в Гродно проходит XI международная научно-практическая конференция

22 мая 2026 08:35
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Беларусь делает ставку на цифровизацию и применение искусственного интеллекта. Этот курс четко прописан в национальной программе социально-экономического развития до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка на цифровизацию – в Гродно проходит XI международная научно-практическая конференция-2

Как эффективно организовать работу с цифровой инфраструктурой, обсуждают в Гродно. Купаловский университет принимает XI международную научно-практическую конференцию. Она собрала более 230 участников из 16 стран, включая экспертов из Евросоюза. В центре внимания ученых – безопасность. В том числе роль Всебелорусского народного собрания в защите информационно-политического пространства страны в эпоху цифровой трансформации.

Валерий Мицкевич, начальник секретариата Всебелорусского народного собрания:
Цифра прочно вошла в нашу жизнь, и, конечно, цифровизация, искусственный интеллект и достижения в этой области учитываются во всех программных документах, в том числе и в документах по национальной безопасности.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Мы уже частично используем информационные технологии при составлении списков избирателей, выгружая их из регистра населения соответствующим образом. У нас есть поисковики участков для голосования.

Ставка на цифровизацию – в Гродно проходит XI международная научно-практическая конференция-4

Однако новые технологии несут не только пользу, но и скрытые угрозы. В условиях глобального обострения военно-политических конфликтов защита данных становится вопросом национальной безопасности. Именно поэтому главная задача участников форума – проработать эффективные модели защиты. Они должны укрепить наш информационно-политический суверенитет и надежно работать на благо белорусского государства.

Виктор Ватыль, заведующий кафедрой политологии и социологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Очень многое зависит от того, кто управляет повесткой информационного дня, кто вкладывает соответствующие модели, идеи, чувства и убеждения в головы и сердца людей. Нам нельзя допустить ни в коем разе токсичного, вредоносного воздействия на наших граждан. Наша главная задача сделать все, чтобы они были сознательными патриотами своей страны. 

Программа максимально насыщенная: запланированы тематические сессии, круглые столы и презентации. К слову, сам научный форум приурочен к тридцатилетию становления института Всебелорусского народного собрания.

# Искусственный интеллект # Виктор Ватыль # Валерий Мицкевич # Игорь Карпенко

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