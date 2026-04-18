Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника

Субботник объединил жителей всех регионов страны. Сотни тысяч людей вышли на благоустройство городов и деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – социальная инфраструктура, объекты здравоохранения и образования, историко-культурные памятники и мемориальные комплексы. В каждом регионе – свои задачи, но общая цель одна: сделать пространство вокруг более комфортным. Что из этого получилось – знают наши корреспонденты.

Уже в сентябре новая школа в агрогородке Прилуки примет первых учеников. Объект готов почти на 90 %. Сейчас здесь завершают внутреннюю отделку. Учреждение, рассчитанное на 1020 мест, оснастят по современным стандартам: в распоряжении детей будут бассейн, интерактивные классы и просторный актовый зал. А благоустройством территории сегодня занялись участники субботника: руководство Минской области и молодые учителя высадили на школьном дворе полсотни деревьев (ели, липы, туи), а также очистили дорожки и убрали строительный мусор. Более 320 тысяч жителей Минской области присоединились к республиканскому субботнику.

Еще один знаковый образовательный объект. Место, где оживает история. В самом сердце Брестской крепости достраивают школу в Центре патриотического воспитания молодежи. Работы масштабные: готовы два учебных здания, спальный корпус и вся необходимая инфраструктура для жизни и тренировок. В первом корпусе разместятся 7 классов, где одновременно смогут заниматься 130 детей. Планируется, что за парты здесь сядут уже в новом учебном году. А пока финальные штрихи наводят всем миром. Руководство региона и города, трудовые коллективы и неравнодушные брестчане сегодня помогали здесь с расчисткой территории. В Бресте навели порядок на территории строящегося патриотического центра.

В Гродно центральным объектом субботника стала строящаяся областная клиническая больница. Ее масштаб из окна будущего неврологического отделения радует глаз медсестры Ирины Гулецкой. Осталось добавить блеска стеклам – и можно переезжать на новое рабочее место. Сбылись сразу две мечты: о медицине и работе в высококлассной клинике. Очистить отделения от строительный пыли, распаковать мебель, убрать территорию, высадить молодые клены – фронт работы на новом объекте. Почти 600 человек: от медсестер до главврачей и работников облисполкома пришли на помощь персоналу клиники. Ее называют «больницей будущего», где внедрят передовые виды диагностики и лечения по терапевтическому профилю. Первых пациентов начнут принимать в конце мая. По сути, масштабную стройку завершают за два года, вместо пяти – такую задачу ставил Президент, чтобы жители региона как можно быстрее могли получать здесь квалифицированную помощь. Более 270 тысяч гродненцев присоединились к республиканскому субботнику.

В Могилевской области трудовой десант сегодня высадился на молочно-товарной ферме «Никольск». Здесь строят важный объект – профилакторий для телят. Заливали бетон и готовили конструкции для будущей кровли. Объект планируют сдать до конца июня. Новые условия позволят хозяйству кратно повысить сохранность молодняка и увеличить надои. Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Я считаю, это важное и нужное дело, во-первых, и само строительство профилактория, а второе – то, что мы все вместе выходим на субботник для того, чтобы сделать хорошее дело во благо нашей области, во благо нашей страны.

В Гомельской области одной из локаций субботника стала усадьба Герардов – уникальное место, расположенное в зоне отчуждения. Памятник архитектуры XIX века находится в деревне Демьянки, отселенной после аварии на Чернобыльской АЭС. И хоть попасть на эту территорию можно лишь по пропускам, достопримечательность вызывает большой интерес у туристов. В Добрушском районе навели порядок у стен исторического имения Герардов. Символично, что 18 апреля в мире отмечается Международный день памятников и исторических мест – их благоустройству уделили особое внимание. Точка соприкосновения границ и общей истории. Коллектив Центральной избирательной комиссии во главе с Игорем Карпенко сегодня работал на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе. Этот мемориал в самой северной точки нашей стран – символ братства партизан Беларуси, России и Латвии.