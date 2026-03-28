ЦИК Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве

Избирательные комиссии Беларуси и Кыргызстана выводят сотрудничество на новый уровень. Это предусмотрено подписанным 28 марта в Минске соглашением о сотрудничестве между центральными избирательными органами двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ закрепляет стремление сторон к обмену лучшими практиками в области организации выборов и защиты электорального суверенитета.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Перспектива этого соглашения открывает возможность обмениваться информацией, консультироваться в рамках деятельности международных организаций, осуществлять взаимную солидарную поддержку, где это необходимо. Я имею в виду, в первую очередь, Всемирную ассоциацию избирательных органов, где Беларусь является активным членом. Кроме этого, мы заинтересованы в изучении тех новаций, которые есть в тех или иных избирательных системах. Потому что любая система, в том числе избирательная, должна развиваться и соответствовать тем требованиям современного дня, тем потребностям государства, общества, избирателей.

Напомним, что глава кыргызского ЦИК прибыл в нашу страну для глубокого мониторинга белорусской избирательной практики. Кыргызскую сторону особенно заинтересовали подходы Беларуси к работе с гражданами: от многоуровневых образовательных программ для организаторов выборов до масштабных информационных кампаний, направленных на повышение электоральной активности населения.