Прозрачные выборы против западного вмешательства – Беларусь поделилась опытом электорального процесса

Такая реакция людей вполне понятна: амбиции западноевропейских политиков берут верх над здравым смыслом. А население хочет, чтобы их голос был услышан. Граждане принимают участие в формировании основ будущего через избирательную систему. Как повысить правовую культуру, укрепить электоральный суверенитет и противодействовать новым вызовам для обеспечения демократичности избирательного процесса? Эти и другие вопросы обсудили участники международного форума в Минске. К дискуссии присоединились представители центральных избирательных органов стран СНГ и дальнего зарубежья, научное сообщество и те, кому строить будущее – молодежь. Каким белорусским опытом заинтересовались зарубежные коллеги и какие предложения озвучивали – в репортаже Алины Мычко.

Когда речь заходит о суверенитете, дело не только в границах. Сегодня одна из главных битв разворачивается на электоральном поле. Белорусы знают об этом на своем опыте. Как противостоять вызовам, обеспечить открытость и гласность процесса – на все эти вопросы мы искали ответы самостоятельно. И справились на отлично. Таково мнение международных наблюдателей.

Ахмет Йенер, председатель Высшего избирательного совета Турции:

Мы видели подтверждение того, как реализуются принципы демократии на президентских выборах в вашей стране в 2025 году. Вчера мы сделали исторический шаг, подписав меморандум о сотрудничестве между Турцией и Беларусью в области избирательного права. Мы будем действовать сообща для дальнейшего развития.

Для мониторинга избирательной кампании в нашей стране было аккредитовано почти 500 международных специалистов из более чем 50 государств. Эксперты не раз подчеркивали высокий уровень организации выборной кампании, гласность и открытость процесса. В условиях внешнего давления мы сумели обеспечить суверенитет и безопасность электорального процесса. Теперь нашим опытом в реализации принципов демократии заинтересован целый ряд стран.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Была интересна тема, что электоральный суверенитет нашел отражение в Концепции национальной безопасности. Им было интересно то, какие мы нормы заложили в Избирательный кодекс, который направлен на обеспечение электорального суверенитета. Я думаю, что мы в этом направлении будем обмениваться и будем решать эти вопросы. Подробности в видео.

Западные структуры создали целый инструментарий дискредитации выборов. Один из таких – международное наблюдение. В случаях, когда необходимо оказать давление, создаются целые схемы. Ярким примером предвзятости могут служить миссии ОБСЕ. Нередко их представители, годами работающие по всему миру, приезжают в страну всего на несколько часов, имея на руках уже подготовленные отчеты. Такое практиковали и в Беларуси. В этой ситуации возрастает значение честных и объективных миссий. Своим опытом в проведении мониторинговых миссий делились специалисты из СНГ.