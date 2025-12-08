Итоги уходящего года обсудил Игорь Карпенко со студентами и преподавателями БГПУ

Беларусь состоялась как суверенное независимое государство и готова двигаться дальше по пути самостоятельного развития. Таким мнением на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка поделился председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече подвели итоги уходящего Года благоустройства, поговорили и о пятилетке качества. Рост благосостояния общества и повышение эффективности экономики тесно взаимосвязаны с достижениями последних 30 лет.

За эти годы благодаря грамотной политике Президента и его личному вкладу наша страна стала действительно сильным, суверенным и независимым государством. Раз и навсегда решен вопрос продовольственной безопасности, уровень сельского хозяйства и промышленности поднят до максимальной локализации производства.

В особом приоритете остаются здравоохранение, демографическая и природоохранная безопасность. Эти важные сферы жизни станут ключевыми в программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, которую представят на Всебелорусском народном собрании.