Итоги уходящего года обсудил Игорь Карпенко со студентами и преподавателями БГПУ
Беларусь состоялась как суверенное независимое государство и готова двигаться дальше по пути самостоятельного развития. Таким мнением на встрече со студентами и преподавателями Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка поделился председатель ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече подвели итоги уходящего Года благоустройства, поговорили и о пятилетке качества. Рост благосостояния общества и повышение эффективности экономики тесно взаимосвязаны с достижениями последних 30 лет.
За эти годы благодаря грамотной политике Президента и его личному вкладу наша страна стала действительно сильным, суверенным и независимым государством. Раз и навсегда решен вопрос продовольственной безопасности, уровень сельского хозяйства и промышленности поднят до максимальной локализации производства.
В особом приоритете остаются здравоохранение, демографическая и природоохранная безопасность. Эти важные сферы жизни станут ключевыми в программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, которую представят на Всебелорусском народном собрании.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Сегодня мы, фактически, идя на Всебелорусское народное собрание, выносим программу социально-экономического развития, которая не просто останавливается на достигнутом, а мы движемся дальше, идем вперед. И приоритеты определены. Во главе этих приоритетов – человек. Его развитие не только материальное, но и духовно-нравственное развитие.
Поэтому в основе нашей программы социально-экономического развития лежат вопросы демографической безопасности, качественного образования, сильная социальная политика.
Одним из направлений программы развития на пятилетку является патриотическое воспитание молодежи, а также поддержка талантливых и одаренных ребят. В рамках этих инициатив молодые люди получают возможности для реализации своих способностей.
Владислав Сманцер, студент Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы помогаем работникам ЖКХ устанавливать детские площадки, участвуем в уборке листвы. Совсем скоро выпадет снег, который также будем убирать. Мы помогаем пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны.
София Смоликова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:
Мы видим, как наша страна процветает, сколько новых мест у нас появляется, новых для молодежи. А это, наверное, самое главное, потому что молодежь – это будущее нашей страны. И, действительно, в нашей стране все делается для молодежи, для людей, для народа.
Встречи со студентами накануне важных общественно-политических событий – традиция. Во время обсуждений молодые люди задавали вопросы, участвовали в диалоге, рассматривали актуальные правовые темы и делились своим мнением.