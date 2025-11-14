Выборы делегатов ВНС вместо выбывших назначены на 12 декабря

Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания вместо выбывших назначены ЦИК на 12 декабря. Сегодня это решено на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые ранее избранные делегаты сложили полномочия по основаниям, которые предусмотрены законом. Так, от Федерации профсоюзов их 80, двое будут переизбраны. Именно ФПБ обратилось с просьбой назначить выборы новых делегатов. Предложение поддержали.