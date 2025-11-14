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Выборы делегатов ВНС вместо выбывших назначены на 12 декабря

14 ноября 2025 18:35
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Выборы делегатов Всебелорусского народного собрания вместо выбывших назначены ЦИК на 12 декабря. Сегодня это решено на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые ранее избранные делегаты сложили полномочия по основаниям, которые предусмотрены законом. Так, от Федерации профсоюзов их 80, двое будут переизбраны. Именно ФПБ обратилось с просьбой назначить выборы новых делегатов. Предложение поддержали.

Выборы делегатов ВНС вместо выбывших назначены на 12 декабря-2

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Готовится очередное заседание ВНС, которое пройдет 18-19 декабря. И мы, выстраивая календарный план проведения выборов, учитывали этот фактор, что вновь избранные члены вместо выбывших должны принять участие в этом заседании. Соответствующие документы приняты, в прессу будут отданы соответствующие решения ЦИК для обнародования. 

Также на заседании ЦИК обсудили молодежные инициативы, которые касаются избирательных процессов. Были приняты постановления о реализации соответствующих проектов, способствующих повышению гражданской активности, правовой культуры участников электоральных кампаний.

Делегаты в регионах готовятся к участию во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

# Всебелорусское народное собрание # ЦИК Беларуси # Игорь Карпенко # Федерация профсоюзов Беларуси

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