Задача государственной важности! В Беларуси проходит акция «Дай лесу новае жыццё»

Деревья и кустарники сегодня высаживают во всех уголках страны. В Беларуси продолжается акция «Дай лесу новае жыццё». В том, что это не просто общее дело, а задача государственной важности, уверены в ЦИК. Поэтому уже 5-й сезон подряд, традиционно весной и осенью, представители Центральной избирательной комиссии охотно поддерживают акцию и отправляются на лесные делянки. На этот раз работали в Гомельском районе, на участке, который пострадал от июньского бурелома. О непогоде напоминают поваленные деревья. Спустя десятки лет здесь будут шуметь дубы и березы. Сотрудники аппарата ЦИК, представители Молодежного совета, а также районный актив высадили около 7 тысяч деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Это все объединяет нас на созидание. И символично, что мы акцию проводим в год благоустройства. Это наведение порядка на земле, в населенных пунктах. В том числе и посадка леса как важного ресурса нашей страны

Егор Орех, член Молодежного совета при ЦИК Беларуси:

Это для меня первый опыт высадки леса именно в открытый грунт. Раньше мы высаживали только в парках, скверах растения с закрытой корневой системой. С такими маленькими саженцами я работаю впервые. Мероприятие для меня очень важное, мы восстанавливаем лес. Внесли свой вклад в общее дело и сотрудники Минтранса. Благодаря их усилиям в Логойском районе высажено порядка шести тысяч саженцев. Лесной массив из елей и сосен занял территорию более гектара.

Василий Гледко, генеральный директор РУП «Минскавтодор-Центр»:

Мы ежегодно весной и осенью помогаем озеленить нашу страну, создать лесные насаждения для того, чтобы у нас была такая же красивая, процветающая страна, какой она сейчас является. И оставить это прекрасное будущее для наших поколений, которые будут расти, видеть то, что создавалось для них, и они будут, смотря на нас, тоже продолжать наше дело.