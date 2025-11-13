Новости по тегу #Игорь Бокий

Организаторы создали уникальный документ, в котором будет отображена наша современная история. Пока готовы пять первых страниц, но книга будет регулярно пополняться новыми именами тех, кто внес значимый вклад в развитие нашего спорта.
Регулярный чемпионат завершается. Участникам остается провести по одной игре, и тогда станут известны все претенденты на главный трофей этого сезона.
На главных Паралимпийских играх четырёхлетия белорусы завоевали 7 медалей. На пьедестале побывали исключительно представители отечественной школы плавания.
Белорусский пловец Игорь Бокий затмил, пожалуй, всех, кто боролся за медали главных Игр четырехлетия. Он завоевал 5 из 5 золотых наград и стал 21-кратным паралимпийским чемпионом.
На родине атлетов встречали громкими аплодисментами и цветами.
В финале на дистанции 50 метров вольным стилем белорусский пловец показал лучший результат и финишировал первым. Это уже четвертая золотая медаль Бокия на турнире в Париже.
Трехкратный обладатель золота французской чеканки Игорь Бокий не знал равных на дистанции 50 метров вольным стилем.
Ему не было равных на дистанции 100 метров баттерфляем. В финал белорус вышел с лучшим временем, а в решающем заплыве превзошел свой результат и финишировал первым, оставив позади представителей Франции и Испании.
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