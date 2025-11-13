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Новости по тегу #Игорь Бокий

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта
13 ноября 2025 19:29

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта

Клюшка от Президента, награды от Игоря Бокого – как завершилась встреча на «Олимпик Арене»
15 февраля 2025 17:40

Клюшка от Президента, награды от Игоря Бокого – как завершилась встреча на «Олимпик Арене»

В Министерстве спорта чествовали призёров Паралимпийских игр
13 ноября 2024 17:36

В Министерстве спорта чествовали призёров Паралимпийских игр

Игорь Бокий рассказал о формуле победы. Интервью с 21-кратным чемпионом Паралимпиады
15 сентября 2024 19:31

Игорь Бокий рассказал о формуле победы. Интервью с 21-кратным чемпионом Паралимпиады

В Минск вернулись члены национальной команды по паралимпийским видам спорта
09 сентября 2024 06:34

В Минск вернулись члены национальной команды по паралимпийским видам спорта

Игорь Бокий завоевал четвёртую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже
02 сентября 2024 20:10

Игорь Бокий завоевал четвёртую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже

Плавание. Бокий и Солей вышли в финал Паралимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем
02 сентября 2024 12:54

Плавание. Бокий и Солей вышли в финал Паралимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем

Президент поздравил Игоря Бокого с золотом Паралимпиады в Париже
30 августа 2024 06:35

Президент поздравил Игоря Бокого с золотом Паралимпиады в Париже

Результаты белорусских паралимпийцев на играх в Сочи
10 октября 2022 14:17

Результаты белорусских паралимпийцев на играх в Сочи

«Мы вместе. Спорт»: белорусские паралимпийцы завоевали 16 наград за день
07 октября 2022 11:02

«Мы вместе. Спорт»: белорусские паралимпийцы завоевали 16 наград за день

Григорий Зудилов и Игорь Бокий завоевали по две золотые медали на играх в Сочи
06 октября 2022 10:23

Григорий Зудилов и Игорь Бокий завоевали по две золотые медали на играх в Сочи

Геннадий Вишняков про паралимпийцев: очень мужественные люди, преодолевают огромные трудности в своей жизни
17 апреля 2022 16:33

Геннадий Вишняков про паралимпийцев: очень мужественные люди, преодолевают огромные трудности в своей жизни