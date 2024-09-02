Прямой эфир

Игорь Бокий завоевал четвёртую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже

02 сентября 2024 20:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Игорь Бокий завоевал очередную золотую награду на Паралимпийских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Бокий завоевал четвёртую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже-1

В финале на дистанции 50 метров вольным стилем белорусский пловец показал лучший результат и финишировал первым. Это уже четвертая золотая медаль Бокия на турнире в Париже. Отметим, спортсмен стал 20-кратным олимпийским чемпионом. Еще один наш пловец Дмитрий Салей в финале занял 8-е место.

# Игорь Бокий # Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
В НОК Беларуси прошёл «Олимпийский урок» для школьников
02 сентября 2024 18:57

В НОК Беларуси прошёл «Олимпийский урок» для школьников

Хоккей. Белорусские клубы провели заключительные товарищеские матчи перед стартом экстралиги
02 сентября 2024 14:52

Хоккей. Белорусские клубы провели заключительные товарищеские матчи перед стартом экстралиги

Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу
02 сентября 2024 13:00

Матчем между «Днепром» и БАТЭ завершился 20-й тур чемпионата Беларуси по футболу