Игорь Бокий завоевал четвёртую золотую медаль на Паралимпиаде в Париже

В финале на дистанции 50 метров вольным стилем белорусский пловец показал лучший результат и финишировал первым. Это уже четвертая золотая медаль Бокия на турнире в Париже. Отметим, спортсмен стал 20-кратным олимпийским чемпионом. Еще один наш пловец Дмитрий Салей в финале занял 8-е место.