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Президент поздравил Игоря Бокого с золотом Паралимпиады в Париже

30 августа 2024 06:35
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С золотой медалью летних Паралимпийских игр члена национальной команды Беларуси Игоря Бокого поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отметил Александр Лукашенко, благодаря блестящим победам и рекордам спортсмен уже стоит в одном ряду с самыми прославленными паралимпийцами планеты, вновь и вновь доказывая, что для выдающегося спортивного таланта на пути к Олимпу нет преград.

Президент поздравил Игоря Бокого с золотом Паралимпиады в Париже-2

Напомним, накануне Игорь Бокий завоевал золотую награду Паралимпиады в Париже. Ему не было равных на дистанции 100 метров баттерфляем. В финал белорус вышел с лучшим временем, а в решающем заплыве превзошел свой результат и финишировал первым, оставив позади представителей Франции и Испании. Игорь является мировым рекордсменом на этой дистанции. Нынешнее золото стало 17-м на Паралимпийских играх для именитого спортсмена.

30 августа Игорь Бокий вместе с товарищем по команде Евгением Коваленком примет участие в соревнованиях на дистанции 100 метров на спине.

# Александр Лукашенко # Игорь Бокий

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