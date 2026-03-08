Международный женский день. Как отмечают 8 Марта по всему миру?

Международный женский день отмечают 8 марта не только в Беларуси, но и во многих странах. Своим появлением праздник обязан Кларе Цеткин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный женский день отмечают 8 марта не только в Беларуси, но и во многих странах. Своим появлением праздник обязан Кларе Цеткин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1910 году на конференции в Копенгагене она предложила учредить День солидарности женщин в борьбе за свои права. А дату 8 марта связали с акциями протеста работниц в Петрограде в 1917-м.
Интересно, что на Западе 8 Марта не популярно. Там этот день часто используется для радикальных акций, далеких от привычных нам ценностей.
Совсем иначе к празднику относятся в государствах Востока. Так, для Вьетнама 8 Марта – это не просто женский день. Более 2000 лет здесь в эту дату чтят память национальных героинь – сестер Чынг, которые боролись за независимость страны.
Трепетно к 8 Марта относятся и в Китае. Однако в Поднебесной поздравляют не девочек, а именно взрослых, работающих женщин, отдавая дань их труду.
А вот наши ближайшие соседи в России, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане отмечают его так же тепло, как и белорусы.