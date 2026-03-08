Международный женский день. Как отмечают 8 Марта по всему миру?

Международный женский день отмечают 8 марта не только в Беларуси, но и во многих странах. Своим появлением праздник обязан Кларе Цеткин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1910 году на конференции в Копенгагене она предложила учредить День солидарности женщин в борьбе за свои права. А дату 8 марта связали с акциями протеста работниц в Петрограде в 1917-м. Интересно, что на Западе 8 Марта не популярно. Там этот день часто используется для радикальных акций, далеких от привычных нам ценностей.