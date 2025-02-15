Клюшка от Президента, награды от Игоря Бокого – как завершилась встреча на «Олимпик Арене»

Праздник спорта и хоккея вновь состоялся в Минске на «Олимпик Арене». Клюшки скрестили лидеры Республиканской хоккейной лиги. Дружина Президента возглавила турнирную таблицу после самого интригующего поединка регулярного сезона, где в соперниках значилась Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Со старта матча завязалась острая борьба, первой шайбы зрителям пришлось ждать целых 13 минут. С передачи Николая Лукашенко и Артема Каркоцкого отметился Алексей Ефименко. Болельщики аплодировали, среди них был школьник из Солигорска – Владислав Кудрявцев. Мальчик держал в руках маленький самодельный плакат, который увидел глава государства и исполнил мечту болельщика.

Команды Президента и Минской области после четырех игр имели равные показатели. Обе дружины на раскатку вышли чистыми победителями. Глава государства своим примером задавал тон. Хоккей – игра для всех.

Владислав Кудрявцев, болельщик: Три матча пробыл – не получалось. Но на третий матч получилось. Я плакат поставил, Александр Григорьевич проезжал мимо, остановился, прочитал, подмигнул и кинул мне клюшку. Я очень благодарен Александру Григорьевичу. Я внесу свой вклад в развитие страны, когда вырасту.

Игорь Бокий, многократный паралимпийский чемпион: В первый раз на хоккее. Громко, весело, задорно. Это очень важно и здорово, когда Президент уделяет такое внимание и сам показывает пример своей занятостью, увлеченностью, в данный момент именно хоккеем. Очень приятно, потому что есть возможности развиваться в спортивной сфере всем, кому это нравится, кто горит и живет этим.

На самом деле очень интересно. Я раньше никогда не была на хоккее. Очень захватывающе.

Команда Президента против Минской области – первый тур Республиканской хоккейной лиги движется к завершению.

Регулярный чемпионат завершается. Участникам остается провести по одной игре, и тогда станут известны все претенденты на главный трофей этого сезона.