Плавание. Бокий и Солей вышли в финал Паралимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем

На Паралимпийских играх в Париже в разгаре утренняя сессия. По ее итогам двое белорусских пловцов завоевали места в финале, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Трехкратный обладатель золота французской чеканки Игорь Бокий не знал равных на дистанции 50 метров вольным стилем. Причем наш атлет был лучшим не только в своем заплыве, но и среди всех претендентов. Дмитрий Солей в аналогичной дисциплине стал 7 и также сразится за награды вечером. А вот Егор Щелканов пройти отбор не сумел.