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Плавание. Бокий и Солей вышли в финал Паралимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем

02 сентября 2024 12:54
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На Паралимпийских играх в Париже в разгаре утренняя сессия. По ее итогам двое белорусских пловцов завоевали места в финале, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Плавание. Бокий и Солей вышли в финал Паралимпийских игр на дистанции 50 метров вольным стилем-1

Трехкратный обладатель золота французской чеканки Игорь Бокий не знал равных на дистанции 50 метров вольным стилем. Причем наш атлет был лучшим не только в своем заплыве, но и среди всех претендентов. Дмитрий Солей в аналогичной дисциплине стал 7 и также сразится за награды вечером. А вот Егор Щелканов пройти отбор не сумел.

# Игорь Бокий # Плавание

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