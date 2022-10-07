«Мы вместе. Спорт»: белорусские паралимпийцы завоевали 16 наград за день

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы вновь отметились множеством медалей на играх «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам очередного соревновательного дня наши спортсмены взяли 16 наград.

Вновь подтвердил свой класс пловец Игорь Бокий. Он выиграл две дистанции – 100 метров на спине и 200 метров комплексом. Также вне конкуренции были Алексей Талай, Григорий Зудилов, Анастасия Зудилова и Александра Козлова. После четырех дней соревнований в нашей копилке 42 медали.