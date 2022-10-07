Прямой эфир

«Мы вместе. Спорт»: белорусские паралимпийцы завоевали 16 наград за день

07 октября 2022 11:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы вновь отметились множеством медалей на играх «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Сочи, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам очередного соревновательного дня наши спортсмены взяли 16 наград.  

«Мы вместе. Спорт»: белорусские паралимпийцы завоевали 16 наград за день-1

Вновь подтвердил свой класс пловец Игорь Бокий. Он выиграл две дистанции – 100 метров на спине и 200 метров комплексом. Также вне конкуренции были Алексей Талай, Григорий Зудилов, Анастасия Зудилова и Александра Козлова. После четырех дней соревнований в нашей копилке 42 медали.  

# Спортивные соревнования # Игорь Бокий # Алексей Талай # Григорий Зудилов # Анастасия Зудилова # Александра Козлова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Всё лето тренировались». Как лыжники готовятся к зимним соревнованиям, когда нет снега?
06 октября 2022 20:56

«Всё лето тренировались». Как лыжники готовятся к зимним соревнованиям, когда нет снега?

Хоккей. «Брест» проиграл «Гомелю» в серии послематчевых буллитов
06 октября 2022 20:45

Хоккей. «Брест» проиграл «Гомелю» в серии послематчевых буллитов

Белорусский тяжелоатлет обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет
06 октября 2022 14:22

Белорусский тяжелоатлет обновил сразу два национальных достижения в категории до 20 лет