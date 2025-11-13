Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта

Организаторы создали уникальный документ, в котором будет отображена наша современная история. Пока готовы пять первых страниц, но книга будет регулярно пополняться новыми именами тех, кто внес значимый вклад в развитие нашего спорта.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Эта история только начинается. Традиции только закладываются. У нас много прославленных и спортсменов, и тренеров. Я уверен, что еще много чего сделается в истории нашего спорта нашими людьми. Они смогут оставить свою лепту и попасть в эту Книгу почета Министерства спорта и туризма.

В Книгу почета были внесены первый министр спорта и туризма Беларуси и первый глава НОК Владимир Рыженков, трехкратный олимпийский чемпион, лучший борец ХХ века Александр Медведь, председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров БССР Виктор Ливенцев, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и многократный победитель Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий.