Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта
Новые страницы спортивной истории. 13 ноября состоялось торжественное открытие Книги почета Министерства спорта и туризма. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею ведомства, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Организаторы создали уникальный документ, в котором будет отображена наша современная история. Пока готовы пять первых страниц, но книга будет регулярно пополняться новыми именами тех, кто внес значимый вклад в развитие нашего спорта.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Эта история только начинается. Традиции только закладываются. У нас много прославленных и спортсменов, и тренеров. Я уверен, что еще много чего сделается в истории нашего спорта нашими людьми. Они смогут оставить свою лепту и попасть в эту Книгу почета Министерства спорта и туризма.
В Книгу почета были внесены первый министр спорта и туризма Беларуси и первый глава НОК Владимир Рыженков, трехкратный олимпийский чемпион, лучший борец ХХ века Александр Медведь, председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров БССР Виктор Ливенцев, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и многократный победитель Паралимпийских игр по плаванию Игорь Бокий.
Игорь Бокий, многократный чемпион Паралимпийских игр по плаванию:
Это очень приятно – за такую честь оказанную, что зарождаются новые традиции у Министерства спорта, у белорусского спорта. Может, это даст больше стимула молодым спортсменам, что появилась еще одна вершина спортивная, в которую благодаря упорству, борьбе можно попасть.
Алексей Медведь, призер чемпионатов СССР по вольной борьбе:
Конечно, момент очень торжественный сегодня. Я рад, что моего отца в Книгу почета внесли. Потому что человек здесь служил, он многого добился. Это как пример будущим поколениям, что, если к чему-то стремиться, всегда можно чего-то добиться при желании.
Новая традиция наверняка даст стимул молодым белорусским спортсменам. Прославить родную страну и стать в один ряд с легендами – мечта любого юного атлета.