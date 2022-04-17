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Геннадий Вишняков про паралимпийцев: очень мужественные люди, преодолевают огромные трудности в своей жизни

17 апреля 2022 16:33
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Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.  

Геннадий Вишняков про паралимпийцев: очень мужественные люди, преодолевают огромные трудности в своей жизни-1

Легендарный Геннадий Вишняков хранит память ярких побед подопечного в телефоне. Бокий ему стал почти как сын.  

Геннадий Вишняков про паралимпийцев: очень мужественные люди, преодолевают огромные трудности в своей жизни-4

Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:  
Это очень мужественные люди, которые преодолевают огромные в своей жизни трудности, целенаправленно готовятся к соревнованиям. Многие спортивные результаты даются только через огромный труд, огромное желание достичь результатов и реализовать себя на самом высоком уровне.  

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# Паралимпийские игры # общество # Оксана Семашко # Геннадий Вишняков # Игорь Бокий # Фотофакт

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