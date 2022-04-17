Геннадий Вишняков про паралимпийцев: очень мужественные люди, преодолевают огромные трудности в своей жизни

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.
Легендарный Геннадий Вишняков хранит память ярких побед подопечного в телефоне. Бокий ему стал почти как сын.
Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:
Это очень мужественные люди, которые преодолевают огромные в своей жизни трудности, целенаправленно готовятся к соревнованиям. Многие спортивные результаты даются только через огромный труд, огромное желание достичь результатов и реализовать себя на самом высоком уровне.
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