Геннадий Вишняков про паралимпийцев: очень мужественные люди, преодолевают огромные трудности в своей жизни

Новости Беларуси. Белорусы выступают против угнетения нашего паралимпийского движения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отстранение Международным комитетом наших спортсменов с ограниченными возможностями от главных стартов 2022 года ничего не вызывает, кроме возмущения.