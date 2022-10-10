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Результаты белорусских паралимпийцев на играх в Сочи

10 октября 2022 14:17
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Белорусские паралимпийцы ударно выступили на играх «Мы вместе. Спорт», которые завершились в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты белорусских паралимпийцев на играх в Сочи-1

В активе – 64 медали, 25 из которых – высшей пробы. Наибольший вклад в общую копилку внесли пловцы. Игорь Бокий оказывался вне конкуренции сразу шесть раз. Григорий Зудилов не знал равных четырежды. А Дмитрий Солей выиграл три золота. Всего на играх «Мы вместе. Спорт» выступили около 1 200 атлетов.

# Спортивные соревнования # Игорь Бокий # Дмитрий Солей # Григорий Зудилов # Фотофакт

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