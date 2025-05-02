Губернатор Астраханской области подтвердил готовность нарастить объёмы перевалки белорусских грузов

Все, что Беларусь может произвести для Астраханской области, а значит, для России, мы это сделаем. Александр Лукашенко 2 мая провел встречу с губернатором этого российского региона Игорем Бабушкиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Бабушкин подтвердил готовность Астраханской области нарастить объемы перевалки белорусских грузов. Портовая инфраструктура региона способна обрабатывать 16 миллионов тонн.
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:
Наши портовики модернизировали свои мощности под условия транзита грузов из Беларуси в сторону Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Грузы идут. Это лес, бумага, техника, удобрения. И мы готовы объем перевалки грузов значительно нарастить. Условия для роста объема перевалки грузов очень понятны, и мы их обсуждаем в рамках нашей совместной рабочей группы. По поручению Президента России созданы условия для полноценной загрузки всех судов, которые идут по Волго-Каспийскому каналу. Обеспечены проходные глубины 4,5 метра, что позволило нарастить транзит грузов через порты Астрахани в объеме 6 миллионов тонн в прошлом году. Такого результата не было на протяжении десятилетий. Это говорит о том, что условия для транзита грузов по направлению Каспийского моря и в обратную сторону сегодня в достаточной степени созданы.
Дополнительный стимул развитию отношений между Беларусью и Астраханской областью придала предыдущая встреча с Александром Лукашенко – в декабре 2021-го. Тогда было подписано соглашение и сформирована дорожная карта сотрудничества в разных сферах.