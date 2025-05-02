Губернатор Астраханской области подтвердил готовность нарастить объёмы перевалки белорусских грузов

Все, что Беларусь может произвести для Астраханской области, а значит, для России, мы это сделаем. Александр Лукашенко 2 мая провел встречу с губернатором этого российского региона Игорем Бабушкиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:

Наши портовики модернизировали свои мощности под условия транзита грузов из Беларуси в сторону Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Грузы идут. Это лес, бумага, техника, удобрения. И мы готовы объем перевалки грузов значительно нарастить. Условия для роста объема перевалки грузов очень понятны, и мы их обсуждаем в рамках нашей совместной рабочей группы. По поручению Президента России созданы условия для полноценной загрузки всех судов, которые идут по Волго-Каспийскому каналу. Обеспечены проходные глубины 4,5 метра, что позволило нарастить транзит грузов через порты Астрахани в объеме 6 миллионов тонн в прошлом году. Такого результата не было на протяжении десятилетий. Это говорит о том, что условия для транзита грузов по направлению Каспийского моря и в обратную сторону сегодня в достаточной степени созданы.

Дополнительный стимул развитию отношений между Беларусью и Астраханской областью придала предыдущая встреча с Александром Лукашенко – в декабре 2021-го. Тогда было подписано соглашение и сформирована дорожная карта сотрудничества в разных сферах.