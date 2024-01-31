Роман Головченко и Игорь Бабушкин обсудили сотрудничество Беларуси и Астраханской области

Беларусь и Астраханская область успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество. Об этом шла речь во время переговоров Романа Головченко с губернатором российского региона. Наша правительственная делегация сейчас с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как было отмечено, белорусский экспорт вырос на 6 %. Большим спросом пользуется наша техника, в частности трактора – объем продаж увеличился вдвое. Этому поспособствовало открытие в Архангельской области торгово-сервисного центра МТЗ. В целом в регионе хорошо развит аграрный бизнес, это перспективное направление для сотрудничества. Премьер-министр подчеркнул, что Беларусь планирует расширять номенклатуру продукции, которая востребована в регионе. Например, навесные устройства и оборудование для выращивания картофеля. Кроме того, высоким спросом пользуются наши продовольственные товары, особенно детское питание.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Белорусское детское питание очень хорошо зашло, если можно так сказать, на астраханском рынке, заняло практически треть всего объема потребления. Я надеюсь, что демография будет улучшаться, детей будет больше, соответственно будет больше спрос на такое питание. Поэтому Игорь Юрьевич вполне обоснованно ставит вопрос о производстве здесь молочных продуктов из белорусского сухого молока с использованием нашего опыта и технологий. Поэтому технико-экономическое обоснование для такого проекта будет разрабатываться. Посмотрим, насколько это будет рентабельно. Новые проекты намерены реализовать не только по части продовольствия. Потенциал также есть в строительной сфере. Астраханская область согласовала увеличение поставок лифтов, которые россияне уже оценили при ремонте жилищного фонда. Важно, что экономические вопросы не заканчиваются на столицах. Успешные партнерские отношения налажены с Витебской и Брестской областями, сейчас укрепляется взаимодействие с Могилевским регионом.