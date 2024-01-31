Роман Головченко и Игорь Бабушкин обсудили сотрудничество Беларуси и Астраханской области
Беларусь и Астраханская область успешно развивают взаимовыгодное сотрудничество. Об этом шла речь во время переговоров Романа Головченко с губернатором российского региона. Наша правительственная делегация сейчас с рабочим визитом в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как было отмечено, белорусский экспорт вырос на 6 %. Большим спросом пользуется наша техника, в частности трактора – объем продаж увеличился вдвое. Этому поспособствовало открытие в Архангельской области торгово-сервисного центра МТЗ. В целом в регионе хорошо развит аграрный бизнес, это перспективное направление для сотрудничества. Премьер-министр подчеркнул, что Беларусь планирует расширять номенклатуру продукции, которая востребована в регионе. Например, навесные устройства и оборудование для выращивания картофеля. Кроме того, высоким спросом пользуются наши продовольственные товары, особенно детское питание.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Белорусское детское питание очень хорошо зашло, если можно так сказать, на астраханском рынке, заняло практически треть всего объема потребления. Я надеюсь, что демография будет улучшаться, детей будет больше, соответственно будет больше спрос на такое питание. Поэтому Игорь Юрьевич вполне обоснованно ставит вопрос о производстве здесь молочных продуктов из белорусского сухого молока с использованием нашего опыта и технологий. Поэтому технико-экономическое обоснование для такого проекта будет разрабатываться. Посмотрим, насколько это будет рентабельно.
Новые проекты намерены реализовать не только по части продовольствия. Потенциал также есть в строительной сфере. Астраханская область согласовала увеличение поставок лифтов, которые россияне уже оценили при ремонте жилищного фонда. Важно, что экономические вопросы не заканчиваются на столицах. Успешные партнерские отношения налажены с Витебской и Брестской областями, сейчас укрепляется взаимодействие с Могилевским регионом.
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:
В прошлом году после встречи в Минске с Романом Александровичем мы вышли на подписание соглашения с Могилевской областью, сегодня активно взаимодействуем, растет взаимный товарооборот. Мы сегодня активно взаимодействуем в рамках гуманитарного сотрудничества, наши дети стали участниками могилевского проекта «Дорогами памяти и славы».
Также наша правительственная делегация посетила ряд предприятий, которые являются резидентами особой экономической зоны «Лотос». Соглашения о взаимодействии с ней есть и у наших областных СЭЗ. Сейчас в Каспийком кластере, куда входит «Лотос», бурно развивается портовая инфраструктура. Россия заинтересована в привлечении новых грузопотоков из Беларуси, которые можно перенаправлять в СЭЗы Ирана, Индии, а также ряда других стран. На сегодня международный транспортный коридор «Север-Юг» имеет повышенную актуальность ввиду санкций. Его бесперебойная работа обеспечит получение из-за рубежа необходимого сырья и оборудования. Также это одно из ключевых направлений поставки грузов на экспорт.
Отметим, Россия – не единственная страна, которую посетит премьер-министр Беларуси. Роман Головченко примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Оно состоится в пятницу, 2 февраля, в Казахстане. В повестке – вопросы развития электронной торговли, интеграционное взаимодействие железных дорог стран ЕАЭС.