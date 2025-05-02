Лукашенко: всё, что Беларусь может произвести для Астраханской области, мы это сделаем

Все, что Беларусь может произвести для Астраханской области, а значит для России – мы это сделаем. Александр Лукашенко 2 мая провел встречу с губернатором этого российского региона Игорем Бабушкиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересен нам этот российский регион, обладающий выгодным географическим положением и доступом к Каспийскому морю, и с точки зрения логистической инфраструктуры. Это своего рода ворота для выхода белорусской продукции на рынки стран Ближнего Востока и Южной Азии.

Астраханская область – давний и проверенный партнер Беларуси. Стороны продолжают развивать взаимовыгодное сотрудничество в разных сферах. Но в основе, конечно, – торгово-экономические связи. Товарооборот за 2024 год достиг около 47 миллионов долларов. Беларусь активно поставляет технику, продукты питания, строительные материалы, мебель. В свою очередь, из Астрахани в Беларусь экспортируются рыба и морепродукты, химическая продукция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если говорить о ключевых направлениях, я попросил справку нашего сотрудничества. Во-первых, поставки сельхозтехники. У вас, по-моему, процентов 70 нашей тракторной техники. Естественно, трактором же не вспашешь и не посеешь. Нужны плуги, нужны прицепные орудия. Должен вам сказать, что по качеству и цене конкурентов в Астраханской области нам нет. Поэтому, если надо будет в этом плане сотрудничество, все с удовольствием покупают, особенно африканские государства. Мы всегда для России хоть в третью, хоть в пятую смену, для вас всегда произведем необходимое прицепное оборудование для тракторов, для сельхозтехники.

То же самое и по поставкам готовой продукции для питания астраханцев, продукты питания мы готовы вам по вашему заказу всегда поставлять. Должен заметить, что, по-моему, у нас отрицательное сальдо торговли с Астраханской областью. Мы будем стремиться к тому, чтобы выровнять это сальдо. Поставки пассажирской техники. Автобусы, троллейбусы, трамваи и прочее – мы это все производим. Если у вас будет желание, у ваших специалистов, вы посмотрите на готовые изделия.

Мелиорация. Для меня несколько неожиданно было, у вас очень большой опыт в этом плане. Мы также страна, можно сказать, мелиораторов, очень серьезно сейчас работаем. Если необходимость будет, у нас как раз есть ответственное лицо по этим вопросам, вы скажите, договоримся и будем стараться и у вас работать, и ваш опыт привлекать в Беларуси.

Ну а также транспортировка грузов через ваши порты. У нас есть интерес, мы работаем с вами в этом плане. Есть больший интерес, если вы нам окажете поддержку, будет ваше согласие, мы с удовольствием будем работать через астраханские порты.