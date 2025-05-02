Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Астраханской области? Узнали о новых перспективах сотрудничества
Беларусь готова нарастить поставки наших товаров в Астраханскую область, а этот российский регион в свою очередь намерен увеличить объемы перевалки белорусских грузов через свои порты на акватории Каспия, а это широкий выход к государствам Средней и Юго-Западной Азии. Такова тональность переговоров Александра Лукашенко с губернатором Астраханской области России. Для Игоря Бабушкина это уже пятый визит в нашу страну. А значит, визит, нацеленный на максимальную прагматику в отношениях.
Впрочем, в самом начале встречи, общаясь с главой российский дипмиссии в Беларуси, Александр Лукашенко вспомнил недавний визит в Волгоград, где прошли переговоры с Владимиром Путиным, и окончательно расставил точки над «i» в вопросе ношения в Беларуси георгиевской ленточки.
Итак, что нас объединяет: единое отношение к истории, грядущий юбилей Великой Победы, общий взгляд на мировые вызовы и, по сути, единая союзная экономика.
Репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового.
У Дворца Независимости зацвели яблони. В Беларуси так всегда перед Днем Победы. Теплоту с собой привезла и астраханская делегация, пошутил Президент.
– Приветствую, дорогой. Спасибо, что приехал.
– Рад вас видеть. Спасибо вам большое.
– И погоду хорошую привез.
Яблоневый цвет – это настроение жизни. Поэтому молодежь Беларуси предложила выбрать его символом Победы. Это весьма символично и даже проникновенно, сады цветут там, где нацисты оставляли после себя пепел. Но и сейчас некоторым неймется, они хотят сорвать яблоневый цвет с наших сердце. Разорвать победную нить в Союзном государстве деструктивные силы попытались, разрывая нас между символами Победы. Это обсудили даже президенты. А сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки над «i». Читайте здесь.
За шесть лет в должности это уже пятый визит губернатора Астраханской области. Значит, сотрудничество выходит на новый уровень – к отличным показателям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда губернатор в очередной раз из России приезжает к нам, я это очень ценю – значит, у него есть здесь вопросы и мы по каким-то направлениям можем более глубоко сотрудничать. Поэтому я очень рад, что вы со своими коллегами приехали в Беларусь. И мы сделаем все для того, чтобы те пожелания, которые вы выскажете, были реализованы.
Ключевые сферы сотрудничества Беларуси и Астраханской области – поставки сельхозтехники, продовольствия, транспортная и логистическая отрасли. А две третьиъ сельскохозяйственной техники в Прикаспийском регионе России – это наши тракторы. Подробности.
Среди традиционной статьи белорусского экспорта – лифты и эскалаторы. Именно могилевская продукция гарантирует подъем на высоту на всем постсоветском пространстве. Договоренности сегодняшнего дня – покупка 300 лифтов. Это приобретение губернатор Астраханской области анонсировал на встрече в правительстве.
А на предложение премьера Турчина находить новые направления сотрудничества губернатор Бабушкин пригласил белорусов на рыбалку. Туризм может стать перспективой для повышения товарооборота. У Президента есть четкое предложение. Молокоперерабатывающий завод в кооперации «Бабушкиной крынкой». Ищите потенциальных инвесторов.
Александр Лукашенко:
Сотрудничество с «Бабушкиной крынкой». Это одно из ведущих в Беларуси предприятий по переработке сельхозпродукции, прежде всего молочной. Там, по-моему, шла речь о строительстве, я так понимаю, молокоперерабатывающего завода. Если у вас есть интерес по-прежнему к этому, скажите, какой инвестор с вашей стороны будет, мы готовы работать. «Бабушкина крынка» подтверждает это стремление. Это большая компания могилевская.
Потенциал объемный – от детского питания до пассажирской техники. Принципиальное направление – логистика. Водный путь всегда выгоднее сухопутного. И Астрахань для белорусов открывает двери своей портовой инфраструктуры.
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:
В прошлом году через наши порты было перевалено 6 млн тонн грузов. Это очень хороший результат: десятилетие не было такого. В основе лежат потенциальные перевалочные мощности в объеме 16 млн тонн, которые мы сегодня уже имеем. И вместе с тем мы в нашей свободной экономической портовой зоне сегодня обустраиваем контейнерный терминал, в первую очередь еще плюсом 3 млн тонн, и плюс 8 млн тонн к 2030 году. Завершили мероприятия, связанные с модернизацией Волго-Каспийского судоходного канала протяженностью 188 километров. Модернизировали производство таким образом, чтобы специфические грузы, поступающие из Республики Беларусь, могли без задержки высокотехнологично проходить обработку и дальше идти по направлению в Юго-Восточную Азию.
Беларусь уже давно бросила якорь в Прикаспийском регионе России. Но чтобы товарооборот не сел на мель, пора плыть не только по течению, но и осваивать новые горизонты сотрудничества. Этот визит как раз должен поспособствовать разглядеть такие новые возможности.
Конечно, тот уровень отношений и партнерства, который сегодня всему миру демонстрирует Союзное государство, объясняется политической волей двух лидеров. Но основа, база, фундамент экономической прагматики, разумеется, это тысячи межрегиональных связей.
И это те самые некогда разорванные связи (вспомним непростые 1990-е), которые наш Президент восстанавливал (а в те годы очень многим вопреки), лично посещая регионы России. Тем самым еще тогда закладывая мощный фундамент будущего Союзного государства.
Как это работает сегодня? Посмотрите на кооперационные связи в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве. Когда «Гомсельмаш» и «Ростсельмаш», МАЗ и КАМАЗ – не конкуренты, а партнеры. Когда жители не только Смоленска, но и Владивостока с удовольствием говорят о куске белорусского сыра или колбасы у себя в холодильнике. Вы знаете другие мировые примеры такой интеграции?
Ну а вот это география губернаторских визитов в Минск только за прошлый год. Руководители Нижегородской, Смоленской, Тульской, Ленинградской, Воронежской, Магаданской областей, Алтайского края, Чувашской Республики и Республики Саха, а также мэр Москвы приезжали на встречу с Александром Лукашенко, а с ними огромные делегации специалистов – а это ведь тоже к вопросу о союзной межрегиональной прагматике.
Кроме того, наш Президент в 2024 году посетил Иркутскую область и Республику Татарстан, и это не считая большого количества встреч на высшем уровне в Москве и Санкт-Петербурге. Ну а форумы регионов Беларуси и России стали невероятно эффективными площадками для бизнес-контактов и заключения взаимовыгодных контрактов. Вот эта огромная сумма в 7 миллиардов долларов – суммарный экономический эффект уже 11 таких союзных форумов регионов. Которые, нужно сказать, масштабируют и берут в пример. Например, Форум регионов СНГ, который накануне принял Ташкент. А в истории отношений Беларуси и Узбекистана уже два таких форума регионов.
Союзные региональные наработки Минск использует и в отношениях с Поднебесной. На территории огромного Китая (это ведь не только Пекин и Шанхай, а еще десятки регионов) Беларусь берет за основу опыт взаимодействия с областями России. И этот региональный опыт, безусловно, стал драйвером экономического роста для всего Союзного государства. В 2024 году в торговле мы приблизились к планке в 60 миллиардов долларов, обновив исторический максимум. Причем этот стремительный рост союзной экономики, как это ни парадоксально, пришелся именно на период самого жесткого санкционного давления. Вот уж действительно – «нас бьют – мы взлетаем».