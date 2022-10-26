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Головченко встретился с губернатором Астраханской области. Говорили в том числе об экспорте белорусских грузов

26 октября 2022 17:32
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Беларусь намерена задействовать каспийский коридор «Север – Юг» в интересах отечественных предприятий, ориентированных на экспорт. Договоренности подтвердили в ходе рабочей встречи премьер-министра Романа Головченко с губернатором Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в декабре 2021 года стороны только обозначили это направление сотрудничества как перспективное. Тогда экспорт грузов через астраханские порты равнялся нулю. А сегодня это уже порядка 90 тысяч тонн грузов. В планах нарастить объемы до 850 тысяч тонн.

Головченко встретился с губернатором Астраханской области. Говорили в том числе об экспорте белорусских грузов-1

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Астраханские порты включены в соглашение, которое заключено между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации по транспортировке белорусских грузов, а это очень большие объемы. Это и лесоматериалы, пиломатериалы, химические вещества, минеральные удобрения, грузовые автомобили и так далее. Поэтому астраханские коллеги предложили достаточно привлекательные условия по перевалке этих грузов, по хранению, поэтому мы думаем, что с удовольствием используем эту возможность, которая, опять-таки, закреплена на федеральном уровне в России и на правительственном уровне в Беларуси.

Головченко встретился с губернатором Астраханской области. Говорили в том числе об экспорте белорусских грузов-4

Объем взаимной торговли между Беларусью и Астраханской областью в 2022 году вырос в 2,5 раза и превысил 48 миллионов долларов. Взаимодействие планируют только наращивать.

Перспективные направления сотрудничества обсудят еще и завтра, 27 октября. Рабочая поездка белорусского премьера в российский регион продолжается.

# Беларусь-Россия # Экономика # Роман Головченко # Игорь Бабушкин # Фотофакт

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