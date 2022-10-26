Головченко встретился с губернатором Астраханской области. Говорили в том числе об экспорте белорусских грузов

Беларусь намерена задействовать каспийский коридор «Север – Юг» в интересах отечественных предприятий, ориентированных на экспорт. Договоренности подтвердили в ходе рабочей встречи премьер-министра Романа Головченко с губернатором Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в декабре 2021 года стороны только обозначили это направление сотрудничества как перспективное. Тогда экспорт грузов через астраханские порты равнялся нулю. А сегодня это уже порядка 90 тысяч тонн грузов. В планах нарастить объемы до 850 тысяч тонн.