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Головченко провёл встречу с губернатором Астраханской области

17 февраля 2023 15:57
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Товарооборот Беларуси и Астраханской области вырос на 35 % за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко провёл встречу с губернатором Астраханской области-1

Только за первые месяцы 2023 года российский регион закупил 40 единиц белорусской техники. Традиционно личное общение (а белорусскую столицу в эти дни посещает делегация во главе с губернатором Астраханской области) дает серьезный импульс продвижению по намеченной дорожной карте сотрудничества.

Астраханская область является крупным поставщиком сельхозпродукции и продукции животноводства на белорусский рынок. В свою очередь, наши производители сельхозтехники обеспечивают потребности астраханского агропромышленного комплекса.

Головченко провёл встречу с губернатором Астраханской области-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Итог работы у нас хороший – двукратный рост товарооборота. Это говорит о том, что встречи (которые не ограничивались нашей поездкой, работали по всем возможным каналам) были эффективными. 

Головченко провёл встречу с губернатором Астраханской области-7

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области (Россия):
Потребность в коммунальной технике в целом по Астраханской области сегодня составляет 270 единиц. Мы с коллегами сейчас очень подробно обсуждаем схемы поставки и оплаты, детализацию того оборудования, которое будем закупать. Поэтому для нас это очень важно.

Кроме того, в 2022 году через астраханские порты в Иран, Ирак и ОАЭ было отправлено 100 тысяч тонн белорусских грузов.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Роман Головченко # Игорь Бабушкин # Фотофакт

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