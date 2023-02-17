Головченко провёл встречу с губернатором Астраханской области

Товарооборот Беларуси и Астраханской области вырос на 35 % за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за первые месяцы 2023 года российский регион закупил 40 единиц белорусской техники. Традиционно личное общение (а белорусскую столицу в эти дни посещает делегация во главе с губернатором Астраханской области) дает серьезный импульс продвижению по намеченной дорожной карте сотрудничества. Астраханская область является крупным поставщиком сельхозпродукции и продукции животноводства на белорусский рынок. В свою очередь, наши производители сельхозтехники обеспечивают потребности астраханского агропромышленного комплекса.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Итог работы у нас хороший – двукратный рост товарооборота. Это говорит о том, что встречи (которые не ограничивались нашей поездкой, работали по всем возможным каналам) были эффективными.