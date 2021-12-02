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Во Дворце Независимости – делегации из России. Прибыли председатель Госдумы и губернатор Астраханской области

02 декабря 2021 08:31
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Новости Беларуси. В рабочем графике Александра Лукашенко 2 декабря две встречи с российскими гостями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости встречают делегацию Астраханской области во главе с губернатором, а также председателя Госдумы.  

Кроме встречи у Президента, Вячеслав Володин примет участие в заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. Стороны обсудят законодательное обеспечение решений президентов Беларуси и России по реализации 28 союзных программ, утвержденных главами государств 4 ноября.  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Вячеслав Володин # Игорь Бабушкин

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