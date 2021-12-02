Во Дворце Независимости – делегации из России. Прибыли председатель Госдумы и губернатор Астраханской области

Новости Беларуси. В рабочем графике Александра Лукашенко 2 декабря две встречи с российскими гостями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости встречают делегацию Астраханской области во главе с губернатором, а также председателя Госдумы.

Кроме встречи у Президента, Вячеслав Володин примет участие в заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства. Стороны обсудят законодательное обеспечение решений президентов Беларуси и России по реализации 28 союзных программ, утвержденных главами государств 4 ноября.